Casa de Crédito, préstamos para aceptación de herencias

miércoles, 26 de enero de 2022, 09:51 h (CET)

Contrario a lo que se piensa comúnmente, el proceso de préstamos para aceptación de herencia no es fácil ni económico. Muchas veces, los gastos implícitos en este tipo de trámites hacen imposible la obtención del patrimonio.

Como solución a estos problemas, generalmente, se recurre a los préstamos hipotecarios. Es necesario entonces recurrir a personal especializado que guíe en la búsqueda de posibilidades de financiación. Casa de Crédito es una entidad de intermediación financiera con más de 15 años de experiencia en préstamos con garantía hipotecaria. Con su apoyo, se puede obtener una mayor liquidez para cubrir los gastos que conlleva una sucesión, evitando renunciar a ella por falta de fondos.

La necesidad de un préstamo para aceptar una herencia Los altos costes de los impuestos y tasas dificultan de manera considerable la posibilidad de obtener los bienes heredados. Entre los gastos más elevados del proceso de aceptación, está el llamado impuesto de sucesión. El pago de este es imprescindible y puede ser muy alto, dependiendo de la herencia en cuestión.

Esto ha llevado a muchas personas a rechazar el beneficio por falta de liquidez. Una solución a estos casos es contar con un inmueble que sirva de aval para la petición de préstamos bancarios, haciendo el proceso más fácil y sencillo. Un préstamo para aceptación de herencia brinda soluciones puntuales y agiliza los procesos.

Aceptación de herencia con Casa de Crédito La pérdida de un ser querido implica una gran carga emocional que, en muchos casos, imposibilita tener la mente clara para realizar trámites y papeleos complejos. Como alternativa a estos casos, está el equipo de Casa de Crédito, que brinda apoyo en todo el proceso. Cuenta con una red extensa de agentes experimentados que operan en todo el territorio español, en especial en la zona de Cataluña. Su principal objetivo es lograr la satisfacción de sus clientes al ayudarles a cumplir sus objetivos.

Para obtener ayuda con la aceptación de la herencia, deben cumplirse ciertos requisitos. El solicitante debe ser mayor de edad, contar con una propiedad con poca hipoteca pendiente o libre de cargas y demostrar solvencia para hacer el pago del préstamo. Casa de Crédito estudiará el caso de manera gratuita, aportando respuestas en un lapso menor a 24 horas. Adaptándose a las necesidades del cliente, mostrarán opciones de financiación y plazos. El dinero será recibido directamente en su cuenta y podrá realizar los pagos necesarios para no perder lo que es suyo.

Con estos especialistas en financiación hipotecaria, se tienen respuestas rápidas para agilizar la adquisición de préstamos.

