Los Minions aterrizan en Miniso

miércoles, 26 de enero de 2022, 10:02 h (CET) Una divertida gama de productos con licencia de los Minions y con el diseño y la calidad de Miniso encantará a los fans de personajes como Stuart, Bob y Kevin y a todos los que disfrutan del humor y la originalidad de esta pandilla de mutantes Miniso, la marca de diseño japonés líder mundial en productos de lifestyle de alta calidad y buen precio, anuncia el lanzamiento en España de su colección de productos con licencia de los Minions. Así, gracias al acuerdo de licencia exclusivo de Miniso, decenas de divertidos productos de distintas categorías estarán a la venta en todas las tiendas de Miniso a partir de hoy, 26 de enero.

La colección de Miniso, que incluye peluches, llaveros, cascos, alfombrillas para ratón, post-its, libretas, carpetas, organizadores, manteles, cubiertos, espejos, set de viaje, mochilas, paraguas o calcetines, abarca productos para todas las edades, con especial atención a los más pequeños. El amarillo y el azul dominan la colección, reflejando los tonos de los propios personajes y transmitiendo el humor y la originalidad por la que los Minions son conocidos.

Las dos películas de los Minions están entre las más taquilleras de la Historia, lo cual se ha traducido en millones de seguidores, pequeños y no tan pequeños, que se identifican con unos personajes únicos. La colección Minions de Miniso consigue transmitir la calidad y diseño habitual de los productos de la marca, inspirándose al mismo tiempo de las características que definen a estos locos personajes, como que fueron creados a partir de ADN mutante y plátanos triturados, que algunos tienen un solo ojo o que su idioma es una mezcla de español, inglés, italiano y francés, con vocablos en ruso y coreano.

“Miniso es reconocido, además de por su enorme variedad de productos de diseño japonés de alta calidad, por acoger las licencias más actuales y exclusivas del mundo, como MARVEL, Disney, We Bare Bears, Tom & Jerry y Barrio Sésamo. Ahora, con la incorporación de los Minions, conseguimos seguir liderando la introducción de estas importantes licencias en España para que los fans de los personajes más seguidos del universo puedan disfrutar con productos de todo tipo, desde juguetes a productos de papelería, cosmética o complementos para el hogar”, ha comentado Ana Rivera, directora general de MINISO para España y Portugal.

Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de Miniso, como la propia colección de los Minions, surgen de la “Miniso Original Design Academy” (MOD), garantizando de esta manera la consistencia y la excelencia en el diseño. MOD cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur. La mirada única de Miniso y su diseño ha sido reconocida con prestigiosos premios internacionales, entre ellos los “Red Dot Design Award 2020 y 2021”, “iF Design Award” y A’ Design Awards.

