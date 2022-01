La pala de pádel Orven Vulcano V2 de Orven Sport Emprendedores de Hoy

A la hora de jugar al pádel, la pala que se usa es fundamental. Los jugadores avanzados que ya tienen una técnica pulida necesitan una que les permita sacar todo su potencial.

En este caso, una herramienta como la pala de pádel Orven Vulcano V2 favorece el control de la pelota y el desarrollo de golpes de gran potencia. Este modelo es la pala más profesional de la gama de la marca Orven Sport, una marca deportiva especializada en material para pádel. Todos los productos son diseñados y fabricados en España. Asimismo, también confeccionan ropa deportiva y montan pistas de pádel de alta calidad.

Características de la pala de pádel Orven Vulcano V2 La firma Orven Sport tiene presencia en países como Estados Unidos, Italia, Suecia, Japón, Malasia, Argentina, Francia y Alemania. La pala de pádel Orven Vulcano V2 es la mejor de la marca y está desarrollada para jugadores que buscan la máxima potencia sin perder el control ni la comodidad. Orven la define como su “buque insignia”.

El marco de la Vulcano V2 está fabricado con kevlar y fibra de vidrio, mientras que los puentes están reforzados con carbono. Ambas caras de la pala disponen de una doble capa de Carbono 6K Plain y fibra de vidrio de gran elasticidad. Asimismo, el equilibrio de la pala está desplazado hacia la punta, lo cual facilita golpes de gran potencia y solopesa entre 350 y 370 gramos.

En la estética de la pala, se plasma la agresividad que permite al usarla en el juego. El color negro de su diseño representa el poder y el oro la excelencia, ya que además de ser efectiva y eficiente, su elegancia no pasa desapercibida.

Por otro lado, cuenta con una superficie menor que las palas redondas, las cuales son las más buscadas por los principiantes y su punto de gravedad es más elevado. En vez de estar en el mango, se encuentra en el centro de la pala. Esta característica es la que da la capacidad de que los golpes tengas más potencia y sean más precisos.

Productos de pádel fabricados en España de la mano de Orven En el sector del pádel, es común que la producción esté deslocalizada a países como China, Pakistán o India. Al contrario, desde su nacimiento, Orven siempre apostó por la producción en España, tanto para las palas como para sus productos textiles. Esto da la posibilidad de supervisar y controlar la calidad del producto en todo momento.

Esta modalidad también permite una mejor atención al cliente y un control más severo para que no haya faltantes de stock. De esta manera, todos los modelos de palas están siempre disponibles. Además, cabe destacar que, en la actualidad, la marca genera puestos de trabajo para más de 100 familias.

Finalmente, los plazos de entrega de la pala de pádel Orven Vulcano V2 son de 24 a 48 horas para España y es posible pagar hasta en tres plazos sin intereses. Esta se puede adquirir de forma rápida y sencilla en la página web de la marca.

