La crisis y la pandemia aumentan las renuncias a herencias

miércoles, 26 de enero de 2022, 09:39 h (CET)

En España, heredar implica cumplir una serie de trámites que cuestan dinero y, muchas veces, los beneficiarios no disponen de dicha solvencia. Esto ha generado que las renuncias a la herencia aumenten, según las estadísticas que maneja el Consejo Nacional de Notariado.

En el año 2007, el ente estatal registró 11.048 actos. Ya en 2015, el número había aumentado a 37.623 renuncias. Con la pandemia, se registró un incremento notable en las cifras de muertes naturales en España y, con ellas, las negativas a heredar. La mayoría de ellas por razones económicas.

En este contexto asesora Sello Legal Abogados, un despacho con profesionales de nueva generación experto en la asistencia en las áreas Penal, Laboral, Derecho al Consumidor y Derecho Civil.

Las renuncias a las herencias Durante el primer semestre del año 2021, se habían registrado a nivel nacional 28.032 renuncias a la herencia. Esto hizo presumir a los entes oficiales que, para el cierre de ese año, de mantenerse la tendencia, se contabilizarían más de 56.000 causas. Esto sería más del doble de los casos que se presentaron solo 6 años atrás.

La razón fundamental para que muchos tomen esa decisión es el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aceptar la herencia implica que los herederos deban pagar al fisco de cada comunidad autónoma una fuerte suma. Otra razón es la existencia de deudas del fallecido, de las cuales habrán de responder sus herederos en caso de aceptación. Si estas superan el valor del patrimonio que dejó el difunto, el heredero deberá responder con dinero de su propio bolsillo.

Con la pandemia muchos han sido los casos que se relacionan con estas situaciones. Muchas personas fallecieron cuando aún eran económicamente activas y dejaron pasivos con un valor superior a sus propiedades. Un caso muy común es la existencia de hipotecas con saldos pendientes superiores al valor del inmueble. Ante esto, la renuncia a la herencia parece ser una decisión obvia.

La respuesta de los abogados ante esta subida en las renuncias En Sello Legal Abogados, advierten que muchas renuncias ocurren por falta de información. La gente rechaza la herencia sin antes estudiar las posibles alternativas.

Por ejemplo, el “beneficio de inventario”. Esto quiere decir que los herederos responderán por los compromisos del difunto solo hasta donde alcancen los bienes de la persona fallecida. Sin comprometer en ningún momento los bienes propios. Esta es una diligencia que debe hacerse bajo asesoría legal y ante un notario.

Íñigo Serrano, director de Sello Legal Abogados recomienda que, en esos casos y antes de tomar una decisión, los beneficiarios soliciten una formación de inventario. Junto a abogados especializados en derecho sucesorio, pueden discutir y analizar la conveniencia o no de aceptar la herencia, antes de formalizar la decisión ante las autoridades notariales. De esta manera, el patrimonio propio nunca se verá comprometido. La esencia de todo esto es asesorarse correctamente antes de tomar la decisión, puesto que, una vez aceptada o rechazada, tal decisión resulta irrevocable.

