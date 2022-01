En la industria alimentaria y de la restauración y hostelería es imprescindible llevar a cabo una buena desinfección. Actualmente, hay una gran cantidad de empresas que no utilizan productos de desinfección efectivos y homologados A día de hoy, sorprendentemente, hay una gran cantidad de empresas que confunden el término “limpieza” con “desinfección” y que no emplean los productos de desinfección correctamente homologados por el Ministerio de Salud. Esto supone una gran problemática a la hora de frenar o controlar los contagios. Actualmente, se está en un momento complicado de la pandemia de coronavirus en el que es muy importante tomar todas las medidas necesarias para frenar el contagio del COVID-19. Para ello es muy importante distinguir entre desinfección y limpieza. Por una parte, y lo más fundamental, es que la desinfección consiste en eliminar y destruir los microorganismos existentes en una superficie con la ayuda de productos químicos. La limpieza, por otra parte, significa la disolución de la suciedad con el uso del agua.

Una problemática de la que advierte Limpieza Pulido, es el empleo de los productos no homologados para la desinfección, que en absoluto consiguen destruir correctamente los virus fuertes como el coronavirus. Limpieza Pulido es una empresa con una amplia trayectoria profesional en el suministro de productos, utensilios y maquinaria para la limpieza y la desinfección. En los comienzos de la pandemia, Limpieza Pulido sacó su efectiva gama de productos para la desinfección, totalmente homologados para destruir cualquier virus.

“La utilización de desinfectantes es la única solución que tienen las empresas para suministrar un servicio y un producto seguro y desinfectado. Sin embargo, gran parte de las empresas hosteleras no utilizan un producto de desinfección homologado. Este problema supone una eliminación deficiente de los virus, lo cual puede resultar altamente peligroso para la salud de los comensales y clientes” advierte Limpieza Pulido sobre el uso de productos no homologados y no efectivos para la desinfección. Limpieza Pulido cuenta, además, con una amplia gama de desinfectantes, virucidas y bactericidas para el sector alimentario, en el que la higiene y la desinfección cobra una gran importancia.

Limpieza Pulido también explica la importancia de llevar a cabo un programa de desinfección completo, en el que se desinfecten todas las superficies en las que se manipulan alimentos, pero también las paredes y suelos. Los electrodomésticos y las instalaciones de la cocina deben desmontarse y limpiarse a fondo cada semana como poco. Las herramientas de limpieza como paños, cepillos bayetas, mochos, esponjas y demás también deben ser desinfectados a diario para disminuir el riesgo de contagio en toda medida posible. Lo más importante es respetar las instrucciones del fabricante del producto desinfectante que lleva una concentración más o menos alta.