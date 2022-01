Alquiler de pantallas LED de la mano de Brutal Show Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

En cualquier tipo de evento, el uso de las pantallas LED resulta sumamente útil para captar la atención del público, resaltar el potencial de una charla o complementar un buen discurso.

Organizar un evento y decidirse por un alquiler de pantallas LED requiere tener en consideración diferentes aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo una pantalla para interiores que una para exteriores, porque cada una dispone de características diferentes que se adaptan a cada necesidad.

Desde Brutal Show, una empresa dedicada a la organización de eventos y espectáculos, se encargan de poner a disposición al mejor equipo de profesionales, para que sus clientes solo tengan que preocuparse de cómo desean que transcurra su evento.

La nueva forma de captar la atención: pantallas LED Con la llegada de la era digital, la forma en que los usuarios consumen contenido ha cambiado. Para adaptarse a estos nuevos hábitos de consumo, en el marketing, se desarrollan estrategias novedosas y dinámicas con el fin de atraer la atención de los usuarios. En la actualidad, las redes sociales representan una gran herramienta para llegar al público, pero en la vida real, las pantallas LED son la opción ideal para captar la atención de miles de personas. Un ejemplo de ello es en Nueva York, en la importante zona comercial de Times Square.

No solo grandes compañías acuden a este poderoso artefacto para destacar entre la multitud. Pequeñas y medianas empresas también pueden beneficiarse al incluir pantallas LED en su estrategia de marketing, para así posicionar de manera mucho más efectiva su marca y su imagen corporativa.

Una pantalla LED para cada ocasión Una alternativa económica, pero eficaz para llegar a una gran audiencia son las pantallas LED promocionales y de información, ya que pueden ocupar espacios reducidos como escaparates, negocios u oficinas, con resultados mucho más efectivos que una valla publicitaria tradicional.

Mientras que en esta última las opciones son limitadas, en una pantalla LED es posible modificar el mensaje las veces que sea necesario, incluir fotos o vídeos, configurar los niveles de brillo, y en el caso de las pantallas LED para exteriores, incluyen resistencia a las condiciones climáticas.

Teniendo en cuenta las características especiales de cada solicitud y de cada evento, el equipo de Brutal Show comprende que la calidad de la proyección va mucho más allá del pixel, y que es necesario cuidar cada parte del proceso para conseguir la imagen correcta.

