IFRI y su curso de marketing Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Uno de los puntos claves que determina si una empresa tendrá o no los resultados que realmente espera y necesita es una buena estrategia de marketing.Debido a esto, las compañías de España se encuentran en la búsqueda constante de profesionales que tengan conocimientos de esa área de negocio tan útil y demandada.

IFRI conoce de esta demanda y ofrece un curso de marketing en línea que enseña a los estudiantes cómo crear un plan de publicidad efectivo que permita conocer si el negocio será viable y rentable.

Curso profesional de marketing IFRI ha creado un curso profesional de marketing que enseña a las personas cómo crear un plan de viabilidad efectivo, el cual ayuda a determinar si la empresa logrará ser rentable y factible. Dentro de este proyecto, también se encuentra la planificación y gestión de marketing para pequeñas y grandes empresas. El objetivo con este curso es que los estudiantes aprendan a desarrollar un plan de marketing que ayude a sus futuros clientes a analizar y marcar las estrategias más óptimas para que estos consigan sus metas empresariales, que puede ser el aumento de ventas del negocio, atraer un mayor número de nuevos clientes, incrementar el tráfico web, dar a conocer la compañía o comercio, etc. Además de esto, IFRI y sus profesores a través de videotutoriales y manuales enseñan a los estudiantes el uso de aplicaciones y técnicas informáticas útiles para cualquier agente de marketing. Entre estas se encuentran el combinar correspondencia con Microsoft Word y el análisis de datos con Excel, entre otros.

Ventajas de aprender marketing con IFRI Una de las mayores ventajas del curso de marketing de IFRI es que ofrecen un sistema de aprendizaje desde cero, por lo que cualquier persona puede aprender a crear un plan de viabilidad y marketing sin conocimientos previos de publicidad o informática. Además, el precio es bastante accesible y acaba siendo una inversión altamente rentable para el estudiante, ya que cada día nacen nuevas empresas o negocios digitales que buscan un experto en desarrollo de planes de marketing para conseguir los resultados más favorables en el menor tiempo posible. De igual forma, las empresas buscan a expertos para darse a conocer de forma efectiva tanto en sus locales físicos como en internet. Otra ventaja de este curso es la incorporación de clases dedicadas a conocer y analizar los casos de empresas y empresarios reconocidos como Telepizza o Adolfo Domínguez. Además, dan ejercicios prácticos para la creación de gráficos con SmartArt, manejo profesional de diapositivas, clases de comunicación comercial, etc.

IFRI ofrece un curso en línea que ayuda a sus usuarios a saber cómo pueden desarrollar un plan de marketing efectivo para las pequeñas y grandes compañías. De igual forma, les enseñan las técnicas utilizadas en los distintos programas de software que permiten realizar un plan de viabilidad optimizado en el menor tiempo posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.