Asombro Extremo diseña una campaña publicitaria combinando el fútbol, la tecnología y una exitosa serie de Netflix Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 18:54 h (CET)

Hoy en día, los internautas no son tan fáciles de sorprender debido a la gran cantidad de anuncios publicitarios que se pueden observar en internet. Asombro Extremo nace con el objetivo de ayudar a las empresas a romper lo tradicional, creando para ellas campañas publicitarias que combinan el asombro, la creatividad y la tecnología.

Estas campañas son bastante impactantes y, entre las más conocidas, destacan anuncios para Coca-Cola, Samsung, Sony Music, Banco Santander, etc.

Campañas publicitarias que combinan la ilusión y la tecnología Asombro Extremo ha sido reconocida en todo el mundo por desarrollar publicidades impactantes a través del uso de la personalización. Esto lo hacen por medio de tecnologías de última generación y el conocimiento de su gran equipo de profesionales.

Una campaña publicitaria que ha causado un gran impacto en los últimos años ha sido El Plan Perfecto, un anuncio para la compañía Samsung que combina el fútbol y la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel. Esta campaña empieza con un formulario, en el que el usuario ha de introducir algunos datos, entre ellos su número de teléfono y una foto suya.

Pedro Alonso interpreta su papel de Berlín y apela directamente al espectador del vídeo, se dirige a él y le involucra en la historia que cuenta. Esto hace que el usuario se sienta parte del anuncio y protagonista de lo que se narra. Una vez que el actor ha acabado de presentar la televisión de Samsung, el espectador recibe un mensaje en su teléfono, de parte de Berlín, con la gran oferta sobre la compra de una televisión Samsung.

Razones que justifican la efectividad de los anuncios publicitarios de Asombro Extremo En la actualidad, internet está lleno de miles de publicidades, algunas con un diseño más profesional que otras. Sin embargo, es precisamente la enorme cantidad de nuevos negocios digitales y campañas publicitarias lo que dificulta en gran medida que una empresa pueda sobresalir entre la competencia.

Los anuncios de Asombro Extremo son efectivos, ya que son desarrollados con tecnología punta y técnicas originales que enganchan al espectador. La campaña de Samsung, por ejemplo, integra a la famosa serie de Netflix La Casa de Papel, un partido de fútbol y una llamada telefónica personalizada. En esta llamada Pedro Alonso llama al usuario por su nombre, mientras el vídeo publicitario sigue corriendo y acaba con un mensaje de la oferta que llega directamente al usuario. De esta forma, Asombro Extremo logra impactar y sorprender, desarrollando una fuerte conexión con el cliente, sumado a una presentación original y creativa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.