Localización de arquetas con la mayor eficacia de la mano de Atasca2

martes, 25 de enero de 2022

Las cañerías se tapan con frecuencia debido a malos hábitos, como arrojar el aceite de cocina por el desagüe. Para acabar con este problema, hay que acudir a servicios profesionales de desatascos que localicen el inconveniente y ofrezcan una solución efectiva. Atasca2 es la compañía española especialista en limpiezas y desatascos de tuberías en cualquier punto de la comunidad de Madrid durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Entre los métodos más eficaces se encuentra la localización de arquetas con tecnología de punta a través de equipos de radiofrecuencia.

Localización de arquetas ocultas a través de la inspección con cámaras de vídeo y radiofrecuencia Para la localización de arquetas ocultas existen métodos eficaces como las inspecciones con cámaras de vídeo y radiofrecuencia. Es necesario complementarlo con equipos que trabajan por emisión de frecuencias para la localización exacta de la misma. La importancia de localizar las arquetas radica en que se ahorra tiempo y dinero, además de eliminar agujeros innecesarios producto del desconocimiento sobre su ubicación.

Estos depósitos son los encargados de conectar las redes de tuberías para canalizar adecuadamente la distribución de desechos. Si estas no son limpiados con regularidad se producen efectos negativos como la existencia de malos olores, aparición de humedad y un riesgo de que se formen acumulaciones de residuos sólidos.

En referencia a la limpieza de las arquetas es recomendable que se realice en todos los sitios tanto viviendas cómo públicos como escuelas, hospitales, restaurantes y hoteles. Para realizar este trabajo es un requisito contar con equipos de presión que eviten la generación de un tapón y para diluir y eliminar los restos, en caso de persistir el problema.

Amplio catálogo de servicios adaptados a las necesidades del cliente El mantenimiento constante en los servicios de suministro y evacuación de agua son claves para su adecuado funcionamiento. En ese sentido, Atasca2 presenta una extensa variedad de planes para cumplir con este objetivo. El servicio preventivo permite anticiparse a un atasco en la red de saneamiento, aunque, de no existir esta posibilidad, el equipo de profesionales está capacitado para solucionar la obstrucción.

En cuanto al uso de herramientas especializadas, esta compañía utiliza cámaras de televisión fijas o robotizadas y todos los dispositivos son de alta definición con imágenes a color para efectuar las inspecciones de forma adecuada, equipos de radiofrecuencia, cámaras miniatura para pequeñas tuberías, sistemas de desatasco en seco en cualquier sección, localización de fugas de agua, etc.

Los profesionales que trabajan en Atasca2 cuentan con 35 años de experiencia en el sector y registran más de 8.000 trabajos realizados con rapidez y una satisfacción del 100% en sus clientes.

