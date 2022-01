Con Wheelzzz® los padres se reinventan para ayudar a dormir a su bebé Emprendedores de Hoy

Uno de los métodos más efectivos para dormir a un pequeño es a través del suave movimiento de un carro. Por lo general, sin sacudidas bruscas, los bebés rápidamente encuentran el sueño en los autos.

Con esa idea en mente, Gil Blancafort creó Wheelzzz®, una startup que comercializa un complemento para ajustar en una de las ruedas de los carritos de bebés e imitar el ligero traqueteo de un automóvil. El producto brinda una solución a quienes quieren una pequeña ayuda para dormir a un bebé.

Una idea nacida en pandemia para poder dormir a los bebés Wheelzzz® es una tira que se coloca en las ruedas del carrito del bebé para que al andar se produzca un leve traqueteo que, para los bebés, tiene un efecto somnífero. Es posible usarlo tanto exteriores como en interiores debido a que la idea del producto surgió durante el confinamiento. Gil Blancafort recordó que sus hijos se dormían al pasear por calles adoquinadas, por lo cual decidió diseñarlo para lograr el mismo efecto.

La tira fue probada en toda la Península Ibérica y también en distintas ciudades del mundo como Nueva York, Londres o París. La firma Wheelzzz® creó distintos modos de uso para imitar el andar por las diferentes calles.

El producto no daña al carrito ni a sus ruedas y tampoco dificulta su conducción.

Wheelzzz® es sostenible e involucra trabajo de personas con discapacidad intelectual La tira que fabrica Wheelzzz® está fabricada completamente con energías renovables y materiales reciclables. A su vez, el packaging está diseñado para reducir al máximo la huella de carbono, ya que está confeccionado con cartón reciclado y tintas vegetales. No se requiere de materiales adicionales para el ensamblaje porque la misma tira se sujeta al paquete como lo hace luego con las ruedas de los carritos.

Para el proceso de empaquetado y distribución, la empresa llegó a un acuerdo con la organización Tac Osona, de tal forma que esto sea realizado por personas con discapacidad intelectual.

Wheelzzz® es una solución a la que pueden recurrir quienes buscan cómo dormir a un bebé en sitios como la calle, en casa, en un restaurante, en una cola del supermercado, un centro comercial, un aeropuerto o en cualquier lugar donde el niño necesite echar una cabezadita.

