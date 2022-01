Los relojes inteligentes de Mercamágina, unos aliados de la salud y las actividades diarias Emprendedores de Hoy

Hoy en día, es posible llevar en la muñeca un dispositivo que, además de dar la hora, se convierta en una fuente de datos de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de oxígeno en la sangre, las llamadas y mensajes del móvil o las calorías quemadas durante el ejercicio.

Los relojes inteligentes o smartwatches se han convertido en una herramienta imprescindible para quienes desean cuidar su salud y hacer más cómodas las actividades diarias. La tienda online Mercamágina cuenta con más de 80 modelos de smartwatches con precios muy variados y competitivos, según las necesidades y preferencias del usuario.

Para cada necesidad existen múltiples funciones Desde los más sencillos hasta los más avanzados, los relojes inteligentes ofrecen múltiples ventajas para organizar la dinámica cotidiana, sobre todo en estos tiempos cuando resulta indispensable monitorear la salud y realizar actividad física.

Versiones diseñadas para deportistas, como los relojes Garmin de la serie Forerunner para corredores logran medir la frecuencia cardíaca, realizar notificaciones específicas de la actividad física realizada al momento y funcionar como GPS. La batería de modelos como estos dura hasta siete días en su función normal de reloj y monitor y hasta 13 horas en modo GPS.

Para quienes necesitan de estas pulseras de actividad para mantenerse conectados al móvil en todo momento, la tienda disponede smartwatches que se conectan por bluetooth al móvil para que el usuario pueda recibir llamadas, leer la mensajería de texto, el correo electrónico o el WhatsApp.

Relojes como los Xiaomi de la serie Amazfit, no solo miden la frecuencia cardíaca o la calidad del sueño, sino también los cambios en el flujo sanguíneo, por medio de un sensor óptico llamado Bio Tracker. Además, el usuario puede programar sus rutinas deportivas y monitorear datos sobre su rendimiento.

Además, en Mercamágina se pueden encontrar modelos muy estéticos con una excelente relación calidad-precio, tanto básicos como de gama alta.

Para una buena compra se necesita atención de primera Acceder a esta tienda virtual es encontrar no solo una gran diversidad de relojes inteligentes a precios increíbles, sino más de 20.000 productos en las categorías hogar, perfumes y cosmética, cuidado e higiene, parafarmacia, accesorios para automóviles, tecnología y alimentación ecológica. Los envíos son gratuitos cuando la compra supera los 50 euros, con modalidades de pago totalmente seguras, incluyendo el popular Bizum.

Mercamágina se adapta a todos los presupuestos y necesidades, por lo que todas las personas pueden adquirir estos relojes, que hoy se encuentran entre los más vendidos por su gran utilidad y múltiples aplicaciones en la vida diaria.

