El tanatorio de mascotas situado en Murcia para dar el último adiós a un mejor amigo

martes, 25 de enero de 2022, 16:43 h (CET)

Las mascotas pasaron a considerarse un miembro de la familia tras la modificación de la ley española el pasado 16 de diciembre de 2021. Esto ha sucedido como consecuencia del gran amor que las familias tienen por sus animales. Esta ley condena el maltrato hacia los animales y prohíbe el abandono, entre muchos otros aspectos.

De esta forma, así como ellos necesitan un trato especial en la vida, también lo merecen después de su muerte. Para esto existen diferentes tanatorios de mascotas que ofrecen un servicio y atención especiales para la mascota y sus familiares. Uno de ellos es INACO, ubicado en Murcia.

Tanatorio de mascotas: el último adiós para el mejor amigo de la familia en Murcia Los tanatorios son lugares especiales en los que los familiares y amigos velan el cuerpo presente de sus seres queridos. Dicha práctica no solo se realiza en humanos, sino también en mascotas, ya que los animales forman parte de la familia y merecen un trato especial. Asimismo, su partida puede ser muy dolorosa, por lo que muchos dueños deciden hacer un pequeño homenaje en su memoria.

En los tanatorios de mascotas, los dueños pueden elegir entre el entierro de su pequeño amigo o la incineración. Esta última es la más común porque resulta más higiénica al evitar focos de infección causados por la descomposición de los cuerpos. Asimismo, es algo práctico y rápido que ayuda a superar un momento tan difícil.

Los servicios que ofrece un tanatorio de mascotas Los animales de compañía son pequeñas criaturas que merecen un último adiós repleto de respeto y amor. Estos tanatorios especiales ofrecen el servicio de cremación, el cual puede ser individual o colectivo. En la primera opción, la cremación se lleva a cabo solo y exclusivamente incinerando el cuerpo de la mascota fallecida, recuperando y garantizando así la total correspondencia de las cenizas entregadas al propietario. En caso de que desee hacerlo, el usuario puede adquirir urnas personalizadas con algún diseño artístico y materiales resistentes. En la segunda opción, se realiza el proceso a varias mascotas a la vez, por lo que el dueño no podrá preservar las cenizas.

Otras opciones pueden ser los pequeños colgantes que mantienen en su interior una parte de las cenizas o los relicarios, que cumplen la misma función, pero son un poco más grandes.

Todos estos servicios son ofrecidos por INACO, un tanatorio-crematorio de reconocimiento. Cuenta con un servicio comprensivo que consiste en recoger el cuerpo del animal a domicilio y llevar a cabo todo el proceso, dependiendo de las preferencias de la familia.

Asimismo, ofrecen instalaciones apropiadas y una sala de velatorio para reunir a los seres queridos de la mascota.

Dar el último adiós a un ser querido es un acto de amor que honra su memoria. Por esta razón, las alternativas para los animales son ampliamente solicitadas en el país.

