Cómo dormir en pareja de la mano de Tu Ortopedia Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 15:54 h (CET)

Las personas que optan por dormir en pareja experimentan mayor duración y estabilidad en las fases de sueño profundo (REM), de acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry. Esto mejora la sensación de descanso, las emociones y la memoria.

No obstante, el descanso en compañía puede complicarse si uno o ambos miembros de la relación son pacientes, dolientes o adultos mayores. Este tipo de personas necesitan estar más tiempo acostadas y en posturas específicas. Por tal motivo, la tienda Tu Ortopedia ofrece camas articuladas de matrimonio.

¿Cómo son las camas ortopédicas de matrimonio? Las camas articuladas son aquellas que permiten inclinar la parte de la cabeza y los pies en diferentes ángulos para adaptarse a quien lo necesite. Estos modelos ya no son exclusivos de hospitales y geriátricos, ya que cada vez lo adquieren más personas para sus casas.

El diseño de los ejemplares tiene como propósito evitar las complicaciones musculares en personas con padecimientos médicos o que tengan poca movilidad, además de facilitar la atención del personal enfermero o cuidador.

Debido a su estructura, este tipo de camas ortopédicas necesitan accesorios especiales como los colchones para camas articuladas. Aunque suelen venderse por separado, ambos elementos pueden conseguirse en tiendas online como Tu Ortopedia. La página web mencionada se especializa en productos de descanso asistencial y en brindar asesoría personalizada para quienes necesitan artículos con dimensiones específicas.

Los tipos de camas reclinables La cama articulada de matrimonio tiene dos somieres para que la pareja pueda descansar en ella. Estos somieres pueden estar juntos, en los modelos de un lecho, o ligeramente separadas, en los ejemplares de doble lecho. Los últimos permiten una mayor autonomía entre la pareja que comparte la cama, ya que pueden estar a diferentes inclinaciones.

El cliente puede optar por una cama manual, o bien por una cama de matrimonio eléctrica. Estos últimos modelos cuentan con un control que sirve para accionar todas las articulaciones y variar la posición de la persona a través de un mando con botones.

Por otra parte, hay pacientes que necesitan ayuda especial para levantarse de la cama. Por esta razón, las camas articuladas con carro elevador tienen un sistema de elevación para manipular la altura.

Todos los ejemplares matrimoniales de Tu Ortopedia, incluyendo las camas eléctricas articuladas y las camas elevadoras, soportan un peso total de entre 150 y 170 kilogramos, ideal para que la pareja duerma adecuadamente. Los clientes interesados que se encuentran en el territorio español pueden contactar con la tienda de Murcia y recibir en un plazo de 48 horas el producto deseado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.