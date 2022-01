Louzao asume la distribución de Mercedes-Benz y Smart en Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 17:14 h (CET) Louzao, siguiendo con su proceso de expansión, incorpora tres nuevas instalaciones en la provincia Las Palmas a las nueve con las que ya opera con la marca Mercedes Benz en Galicia. En ellas se comercializarán las marcas del grupo Daimler: Mercedes-Benz, Smart, Evobus y Fuso La actividad de Louzao se centrará en la venta de turismos, furgonetas, camiones y autocares nuevos y usados, soluciones de movilidad bajo suscripción o alquiler y servicios de postventa. Todos ellos enfocados en ofrecer una mejor experiencia de marca y siempre pensando en la satisfacción del cliente.



La nueva estrategia de Mercedes-Benz se enmarca en pensar y actuar como una marca de lujo. Mercedes mejorará no solo sus productos sino también su relación con los clientes y las tecnologías digitales utilizadas para convertirse en un referente en el negocio en todo el mundo.



Para esta nueva reorientación estratégica la marca cuenta con Louzao como uno de los pilares de esta nueva visión de negocio. La alianza entre Louzao y Mercedes-Benz se remonta a los años 70 y muestra de este compromiso es la confianza depositada en Louzao en el desarrollo de la marca Mercedes-Benz en Galicia y ahora en Canarias.

Esta colaboración entre Louzao y Mercedes Benz se ve reflejada en la figura de su consejero delegado, José Louzao que desde el 2008 ejerce como presidente de la Asociación de Concesionarios de Mercedes-Benz España.

Louzao cuenta con más de 60 años en el sector de la automoción destacando por su afán de innovación y de mejora. Su estrategia está encaminada hacia la excelencia, siendo su principal objetivo la satisfacción del cliente y apostando por la implementación de medidas sostenibles que ayuden a un comportamiento medioambiental respetuoso.

Louzao Mercedes-Benz

Automóviles Louzao se fundó en A Coruña en 1962 por Jesús Louzao Pardo. Desde entonces, no ha parado de crecer llegando hoy a disponer de 11 concesionarios oficiales Mercedes-Benz repartidos en toda la comunidad gallega e islas Canarias.

