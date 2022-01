Karisma Hotels & Resorts estrena en el Caribe de Punta Cana y Riviera Maya dos nuevas propuestas de lujo

El recientemente inaugurado Margaritaville Island Reserve Cap Cana y el primer hotel de la marca Nickelodeon de México, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, son las nuevas propuestas de la compañía en el Caribe El galardonado grupo hotelero con establecimientos de lujo en Latinoamérica, el Caribe y Europa, Karisma Hotels & Resorts, ha presentado sus aperturas más recientes en República Dominicana y Riviera Maya: Margaritaville Island Reserve Cap Cana y Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya.

Las dos últimas aperturas de Karisma Hotels & Resorts están representan una nueva incursión de la compañía en el segmento del lujo Todo Incluido. El recientemente inaugurado Margaritaville Island Reserve Cap Cana, un resort que se define como “cinco estrellas Gourmet Inclusive”, está ubicado junto a una de las mejores playas de República Dominicana. Frente a las aguas del Caribe, el establecimiento está pensado para disfrutar de las vacaciones con una experiencia de lujo y combina el concepto de exclusividad Island Reserve con los servicios de reconocido prestigio mundial de Karisma Hotels & Resorts.

En un entorno privilegiado y una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, el resort ofrece 228 suites, 40 villas que cuentan con atención personalizada de mayordomo y, muchas de ellas, con una piscina swim-up, así como la espectacular Jimmy Buffet suite, el penthouse del hotel. Dispone además de una amplia oferta gastronómica, que se ofrece en sus 6 restaurantes y 3 bares. Mientras que en Entertainment Village los huéspedes pueden encontrar un amplio abanico de actividades de ocio y entretenimiento, en St. Somewhere Spa es el lugar indicado para relajarse y desconectar de todo.

Por su parte, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, es el nuevo destino para las familias que quieran disfrutar de una experiencia en el Caribe mexicano con Bob Esponja y el resto de los personajes de Nickelodeon. Es el primer resort de la marca Nickelodeon en México, gracias a la unión de Karisma Hotels & Resorts y el Grupo Lomas, y ofrece a las familias un Todo Incluido en el que la diversión y el entretenimiento están garantizados.

Ofrece 280 suites, de 54 m2 cada una y 10 m2 adicionales de terraza, con dos baños completos y una espectacular vista al mar Caribe desde su balcón y acceso a una infinity pool. Además, para disfrutar de una experiencia única, la nueva suite “La Guarida” -ubicada en el penthouse del resort- rinde homenaje a las Tortugas Ninja, mientras que La Piña, la suite insignia del complejo, está inspirada en la casa submarina de Bob Esponja.

Además de contar con servicio de habitaciones las 24 horas del día, las familias pueden disfrutar de la oferta de restauración en seis restaurantes e incluso, tener la oportunidad de compartir mesa con los personajes favoritos de Nickelodeon. Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya ofrece además la posibilidad de disfrutar de una experiencia llena de aventuras en el parque acuático Aqua Nick®, totalmente tematizado y el parque acuático temático de Nickelodeon más grande de México y el segundo con corrientes más fuertes. En sus casi tres hectáreas, cuenta con más de 20 toboganes, así como una enorme piscina de actividades con un completo programa de entretenimiento y actividades.

Con estas dos aperturas, Karisma Hotels & Resorts amplía su portfolio de hoteles de lujo en Latinoamérica, el Caribe y Europa, con marcas que incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts and Karisma Hotels Adriatic.