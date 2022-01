Javier Cárdenas habla con un nuevo exonerado de Repara tu Deuda por la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 16:02 h (CET) El presentador conoce a las personas libres de deudas tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad El famoso presentador, Javier Cárdenas, ha realizado una nueva entrevista a una de las personas exoneradas con Repara tu Deuda a través de la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Lo ha hecho en su programa ‘Levántate OK’ que se puede escuchar cada día a través de OKdiario.

En esta ocasión, ha tenido la oportunidad de conocer a una mujer de Córdoba, que puede vivir sin su deuda de 194.244 euros. ENTREVISTA COMPLETA

Su historia es muy compleja. Como ella misma explica, “mi caso empezó a raíz de mi divorcio. Renuncié a la vivienda porque él quería el piso familiar. Para que fuera todo un poco fácil, me fui de alquiler con mi hijo. Le dejé el piso a él”. Sin embargo, añade, “al cabo de los meses me enteré que seguía apareciendo en la hipoteca y aparecían deudas de tarjetas que estaban a mi nombre”. Por esta razón, tuvo que buscarse otro trabajo. Además, intentó montar un negocio por su cuenta.

La exonerada empezó finalmente el proceso para acogerse a esta legislación. Ella misma reconoce que al principio “no estaba muy convencida. Eso de que te liberaran de las deudas … Empecé a trabajar con ellos y la verdad es que muy bien. Te van contando todos los pasos que van dando”.

El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Córdoba (Andalucía) ha exonerado de su deuda a la concursada a través de la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Javier Cárdenas ha sido nombrado recientemente nuevo defensor del cliente de Repara tu Deuda. Su cometido es ayudar a cualquier persona interesada en esta legislación a la hora de ponerse en contacto con los abogados líderes en esta herramienta o mediar para resolver para cualquier incidencia. Con este fin, se ha habilitado un correo electrónico enfocado expresamente en esta tarea: cardenas@reparatudeuda.es

Según Ana Isabel García, directora letrada de Repara tu Deuda, “una de las máximas del despacho es que el cliente debe sentirse atendido de la mejor forma posible, con un trato personalizado, que le permita salir de la situación de angustia en la que se encuentra. Solo de este modo entendemos que debemos trabajar con particulares y autónomos en torno a la Ley de Segunda Oportunidad”.

‘Levántate OK’, en Okdiario, seguirá acercando las historias de personas que han conseguido revertir la situación en la que se encontraban gracias a este trámite tan necesario para muchos hogares. Hasta la fecha, Repara tu Deuda Abogados ha conseguido que muchos particulares y autónomos tenga una segunda vida. Y es que hay que reseñar que han conseguido la exoneración de 70 millones de euros a sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.