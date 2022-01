Llega TuBanker, una nueva forma de consultoría financiera en tiempos de crisis Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 16:06 h (CET) TuBanker es un portal web de consultoría financiera, que brinda soluciones a medida de cada cliente. Sin pretensiones, ni falsas promesas, las personas encontrarán a un experto en finanzas que les ayudará a resolver todas sus inquietudes financieras de manera online, para que puedan gestionar su propia economía Después de dos años de pandemia, en los que la sociedad ha vivido una fuerte crisis sanitaria y económica, en España se ha generado una alerta sobre el manejo de las finanzas personales y la educación financiera. Los españoles, luego de experimentar cambios en los hábitos de consumo y en la manera de ahorrar y generar ingresos, se han propuesto gestionar de la mejor manera, su economía personal y empresarial.

Las herramientas dispuestas para entender y administrar de manera acertada el dinero, están a la orden del día. En internet encontramos un abanico de posibilidades que prometen dar una solución, pero hay que saber identificar cuál es la más indicada para cada situación en particular.

“No soy adivino, soy financiero. No ofrezco un curso o hacer millonarias a las personas en pocos meses, de eso hay mucho. Mi propuesta va más allá. Consiste en brindar una solución específica a cada problemática particular, a través de mi experiencia y conocimiento, para que cada persona tenga la posibilidad de entender cómo gestionar de mejor manera su dinero o ver la forma más óptima de conseguirlo, siempre con tiempo y dedicación”, afirma Gastón Apraiz CEO y fundador de TuBanker.

El empresario y financiero Gastón Apraiz, después de trabajar más de 10 años para banca internacional en alta dirección, decidió emprender por su cuenta. En la actualidad, trabaja como director de sus propias empresas financieras e inmobiliarias, en el sector de la financiación alternativa en España.

Tiene experiencia internacional en planeación estratégica, gestión comercial de activos, dirección financiera, banca e inversión. Ha participado en eventos junto a Robert Kiyosaki, es miembro de distintas asociaciones de inversión y financiación en España y ha sido invitado como analista económico en varios medios de comunicación. Algo muy importante a destacar es que está convencido de que el éxito se consigue con compromiso, constancia y determinación.

“Inicié mi trayectoria profesional en el año 1995, trabajando para diferentes entidades financieras. Después de estar más de 10 años desarrollando proyectos para la banca internacional en alta dirección, decidí emprender, al darme cuenta que la pasión convierte lo imposible en posible, y que la educación y las finanzas, son parte clave del funcionamiento de la sociedad”, comenta Gastón Apraiz.

Según el empresario, la creación de TuBanker se dio porque en su día a día se encontraba con personas, clientes, familiares o amigos que luego de tener que cerrar negocios, cambiar de empleo, hacer recortes en sus recursos y tomar vías alternas para generar ingresos, experimentaron la necesidad de reinventarse y encontrar una luz en el camino, pero no sabían cómo hacerlo.

TuBanker, un delivery financiero al alcance de la mano

“Cuando queremos un cambio de apariencia vamos al peluquero, cuando queremos saber sobre nuestro signo zodiacal acudimos al astrólogo y para la salud de nuestras finanzas es importante tener un consultor financiero, y eso es TuBanker, un especialista en ayudar a las personas a entender cómo administrar sus recursos y que su dinero no salga volando”, afirma Gastón Apraiz.

Este sitio web tiene una presentación sencilla e intuitiva. Las personas pueden hacer la reserva de la consultoría, de una hora y media, ya sea pagando con tarjeta de crédito o Bitcoin. Pueden escoger el día y la hora, y recibir, al finalizar la asesoría, el video de la misma.

TuBanker, está disponible para todas las personas mayores de 18 años residentes en España y tiene tres grandes especialidades que son:

Financiación e inversiones: en el que se resuelven dudas sobre financiación y todos los tipos de productos para invertir, de acuerdo al momento en el que cada persona esté inmersa. Tokenización y criptoactivos: para todos los que quieran conocer sobre blockchain, podrán analizar la manera de digitalizar sus procesos o activos financieros en la economía digital. Marketing financiero: de acuerdo a los mercados actuales y potenciales clientes, se buscan las estrategias claves, para obtener el máximo beneficio de los proyectos. Si la pregunta es sobre otro tema, siempre y cuando esté dentro del ámbito financiero, también se puede abordar. Este portal digital apunta a soluciones reales, únicas para cada cliente que consulte la web.

De esta manera, poder brindar una solución a medida, es el mejor retorno de la inversión, para cualquier persona. “En España hay un grave problema de falta de educación financiera, ya que se ha creado la idea de que las finanzas son difíciles e incompresibles y este pensamiento es erróneo. A través de TuBanker, brindo herramientas que ayuden a las personas a poner orden en su economía, a gastar e invertir de forma idónea y a optimizar su capacidad de ahorro”, concluye Gastón Apraiz.

