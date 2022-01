Entrenar cuerpo y mente es posible en Málaga gracias a Brooklyn Fitboxing Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 12:39 h (CET)

El fitboxing es un deporte que permite entrenar mente y cuerpo.

Este nuevo deporte que combina boxeo sin contacto y ejercicios de alta intensidad al ritmo de música diseñada para elevar tu motivación al máximo, no solo ayuda a tener mejor estado físico, sino también a reducir el estrés. Se ha convertido en la alternativa perfecta para cualquier tipo de perfil, pues todos pueden practicarlo sin importar su preparación física o edad.

Brooklyn Fitboxing Málaga es un centro que acoge a todas aquellas personas que están en busca de un mejor estado físico y mental.

Clases de fitboxing en Perchel, Málaga El fitboxing ha ganado reconocimiento en Málaga dado el impacto que tiene en la condición física y cardiorespiratoria. Las clases que se imparten en Brooklyn Fitboxing son de 47 minutos. Guiados por un entrenador, inician con un calentamiento, para después alternar series de golpeo contra el saco y entrenamiento funcional. Todo ello siguiendo el ritmo de la música escogida para despertar la motivación y prestando atención a la coordinación y a la fuerza empleada en cada movimiento.

Las sesiones se realizan con grupos pequeños, de 12 a 20 personas. Esto con la finalidad de que el entrenador pueda prestar especial atención a cada uno de los participantes.

¿Cuáles son los principales beneficios del fitboxing? A simple vista, el fitboxing parece una actividad pensada para quienes tienen una buena condición física, pero no es así. Los ejercicios se adaptan a las personas, no al contrario. Esto permite que todos puedan practicar esta disciplina, incluyendo a quienes tienen alguna patología o lesión. La fuerza e intensidad de los movimientos va marcada por cada deportista.

Practicar este deporte proporciona beneficios para la salud cardiovascular, estimulando la circulación de la sangre a nivel general. Esto contribuye a regular la presión arterial. Por su parte, la quema de calorías favorece la obtención de un peso saludable y el trabajo a nivel muscular permite tener una figura más definida y estética.

Otro de los beneficios de este deporte es que ayuda a combatir el estrés. Para aprender y realizar los movimientos en coordinación con la música es necesario tener un alto nivel de concentración. Esto permite que, durante el tiempo que dura la sesión, los participantes dejen a un lado las preocupaciones del trabajo o la vida personal. Además, la liberación de endorfinas durante los ejercicios aeróbicos ayuda a reducir la tensión y, en consecuencia, se obtiene una sensación de bienestar.

En Brooklyn Fitboxing ofrecen la posibilidad de conseguir un cuerpo ágil, tonificado y fuerte, sin dejar de lado la salud mental.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.