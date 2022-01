Servicios de odontología de confianza a precios bajos de la mano de Artydents Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 12:23 h (CET)

Acudir a una cita odontológica puede causar ansiedad y miedo a algunas personas, en consecuencia a los mitos que se han creado acerca de estas consultas. Debido a esto, actualmente algunas clínicas dentales en Madrid se enfocan en prestar un servicio especialmente amable, cómodo y confortable, que haga sentir a los pacientes como en casa.

Artydents es un negocio familiar gestionado por odontólogos con más de 30 años de experiencia ejecutando tratamientos seguros y con un trato cercano al cliente. Además, ofrece servicios a precios bajos con el objetivo de que la odontología esté al alcance de todos y puedan tener una salud dental adecuada, sobre todo a aquellos que necesitan un implante dental.

Implantes de alta gama Hay accidentes que pueden ocasionar pérdidas dentales o incluso con la edad pueden deteriorarse mucho. Sin embargo, es importante solventarlo para poder recuperar toda la capacidad masticatoria, así como la estética de la sonrisa. En este caso, se puede acudir a Artydents.

Esta clínica ofrece implantes de alta gama que son colocados por profesionales, para todas las personas que los necesiten, incluyendo personas jóvenes. Estos tienen precios inigualables y se pueden pagar mediante financiamiento si así se desea. El implante dental de marca española que usan estos odontólogos está homologado por la Unión Europea y está hecho de titanio puro V, el cual, actualmente, es el material más recomendado para esto.

En cualquiera de las tres clínicas dentales, Artydents ofrece una garantía de por vida en sus trabajos fijos, los cuales pueden ser realizados, dependiendo del caso, en un solo día. De esta forma, los pacientes pueden ahorrar tiempo y descupreocuparse, ya que no tienen que pasar por varias cirugías o acudir a diferentes visitas con el odontólogo.

Especialistas en distintos tratamientos Los verdaderos profesionales en odontología se especializan en el tratamiento de pacientes, consiguiendo no solo un resultado final adecuado, sino también un proceso llevadero y agradable para ellos. Asimismo, quienes estudiaron esta ciencia de la salud lo hicieron con el firme propósito de mantener todas las bocas sanas y ese fin únicamente será viable si los profesionales se adaptan a la realidad, recibiendo pagos flexibles como lo hacen en Artydents.

Estas clínicas no son una franquicia y trabajan sin intermediarios, para poder brindar el trato cercano a cada persona. La familia que fundó esta empresa sigue a cargo de ella y su intención es llegar a muchas personas para poder ayudarlas. Con este fin, ponen a disposición diferentes propuestas para un estudio de caso completo en ortodoncia y a sus especialistas en tratamientos de odontología general, endodoncia, odontopediatría, implantes, cirugías, estética dental. Todos estos se llevan a cabo contando con las mejores y últimas tecnologías, como TAC 3D y CAD CAM, además de un laboratorio propio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.