martes, 25 de enero de 2022, 15:02 h (CET) IKER la revista digital, orientada al mundo del perro, desde una perspectiva de magazine, que cuenta con actualidad, salud y bienestar, viajes, etc. Abogan por un mundo más dog friendly y sobre todo por una tenencia responsable IKER, la App para familias perrunas que aboga por un mundo más dogfrienldy.

En España, la reconocida empresa de estadísticas STATISTA ha citado un universo de 6,7 millones de perros y 3,8 millones de gatos, definiendo que al menos 26% de hogares españoles ya tiene un perro o un gato como mascota.

Antes y durante la pandemia, las mascotas han sido un pilar importante en la salud mental, lo que se ha manifestado en un incremento el número de familias que cuentan con una o dos mascotas en casa, y que al ser partes de la unidad familair, planifican su vida cotidiana junto con ellos, ya sea salir por un café, de copas o de vacaciones. El teletrabajo ha disparado esta tendencia, por ello no es raro ver perritos en los aerpouertos, estaciones de trenes, restautantes, hoteles, ferries o en grandes tiendas.

IKER, es una Startup Pet Tech, en formato de revista digital y buscador canino, con noticias de actualidad del sector, consejos veterinarios, viajes pet friendly, nuevas tendencias y toda una amplia gama de información sobre el mundo de los perros. Disponible en inglés y castellano.

También cuenta con una App, totalmente gratuita, donde podrás leer cómodamente la revista y también buscar sitios dog friendly. No es sólo una revista, también una guía canina.

IKER, nace como una respuesta a todas aquellas “familias interespecie”, que viajan y hacen su vida cotidiana junto con sus peludos y a los que les es muy difícil encontrar información útil en un solo lugar. IKER aspira a ser un punto de encuentro para todos los amantes de los perros con noticias de actualidad, moda y tendencias, junto con un potente buscador de sitios dog friendly tanto en España como en Europa.

"La idea detrás de IKER es fomentar la tenencia responsable a través de los viajes y de un estilo de vida, en el que nuestros peludos sean parte del día a día, ya sea en actividades tan cotidianas como ir a un restaurante, a la playa o hacer alguna gestión", asegura Mario Opazo, CEO y fundador de IKER.

https://ikershiba.com/

