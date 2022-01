Donde comprar y vender barcos de ocasión según greatblue360.com Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 14:10 h (CET) Si estas interesado en comprar o vender un barco, en greatblue360 tienes la manera más fácil al alcance de la mano La compra venta de barcos de ocasión es una práctica que se ha acentuado considerablemente durante los últimos años. Los amantes de la navegación y de todos los equipos que se relacionan con ello, cada vez toman más terreno en el mercado. Sin embargo, antes de vender un barco es importante cuidar ciertos factores.

Claramente, lograr una buena venta dependerá del estado en que se encuentre el barco y el equipo que tenga en su interior. Para ello, debió existir un buen calendario de mantenimiento anteriormente para solucionar a tiempo los pequeños inconvenientes que haya presentado.

El proceso de vender barcos de ocasión

No se trata únicamente de ofrecer el barco a los amigos más cercanos y plantear un precio, la venta va mucho más allá de eso. A continuación, se realizará un repaso de cada uno de los pasos para la venta de un barco.

Toda la documentación debe estar en regla

Conseguir una buena venta de un barco de ocasión no es un tema muy complejo, pero una de las principales cosas que deben considerarse es el estado de la documentación.

Antes de ponerlo en venta, es preciso organizar todos los documentos que acredita al propietario y mantenerlos en regla, la información que deben contener es: el año del barco, si existen dueños anteriores, si ha sufrido algún percance y las reparaciones que se han llevado a cabo.

Los compradores también querrán un documento que indique el estado actual de la embarcación y los cuidados que se han mantenido con el paso del tiempo. Es una manera de asegurar que el precio se ajusta a las condiciones.

Puesta a punto del barco

En pocas palabras, la limpieza profunda del barco es importante para vender un barco de ocasión. Debe recordarse que es una embarcación que ya se ha utilizado antes, así que debe evitarse el dejar cualquier suciedad o parte del barco en mal estado.

La idea es ofrecer un barco totalmente limpio dando la apariencia de que es totalmente nuevo, quitando cualquier objeto personal que pueda haber en el interior, de esta manera los posibles compradores tendrán una imagen clara de cómo será si lo compra.

Fijar un precio de mercado

No es posible colocar el mismo precio de un barco totalmente nuevo, por ende, será necesario hacer una investigación de mercado y conocer los precios actuales. Asimismo, puede compararse la embarcación con otras en venta y así conocer el valor de cada parte.

En este punto debe considerarse la clase de motor, el espacio interior que posee, el número de serie, el modelo del barco y los accesorios extras que se han colocado.

Es hora de anunciar el barco

Una vez que toda la documentación este en regla, el barco está limpio, se han tomado las fotografías necesarias y fijado el precio deseado, es momento de anunciar por las diferentes vías de venta el barco.

Puede tomar un poco de tiempo, por lo que lo recomendable es crear un plan de marketing que ayude a que la publicación penetre en el mercado y tenga una mayor exposición.

