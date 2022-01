¿Cómo utilizar el nivel láser?, por Tomás Beltrán Suministros Industriales Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 12:07 h (CET)

Para realizar un trabajo de carpintería, albañilería, fontanería o electricidad en el hogar, así como cualquier otra actividad manual sin acudir al auxilio de un profesional, es necesario contar con las herramientas apropiadas. Dentro de las actividades de bricolaje, el nivel láser es una de las más necesarias, ya que se utiliza para nivelar con precisión y su uso resulta sencillo e intuitivo.

En Tomás Beltrán Suministros Industriales, una empresa con más de 50 años de experiencia en el sector, es posible conseguir distintos modelos de niveles.

¿Qué es un nivel láser y cómo funciona? La mayoría de los niveles tienen en su centro un péndulo o una gota que indica cuando una superficie, vertical u horizontal, está perfectamente nivelada. Si ya no se registra movimiento en el péndulo es porque la superficie tiene un nivel perfecto. Con el objetivo de ofrecer un funcionamiento más rápido, muchos equipos incorporaron un imán, que le permite al péndulo estabilizarse más rápido.

A su vez, un nivel láser incorpora una luz de diodo que se proyecta de forma homogénea y unidireccional para indicar el nivel exacto. La mayoría de los niveles que están disponibles en el mercado tienen las mismas piezas: la luz, el imán y otras como un tornillo y una rosca para fijar el nivel en el trípode u otro soporte.

Además del botón de encendido y apagado hay modelos que cuentan con otro para cambiar el modo de funcionamiento. Por último, poseen un sistema autonivelante y una alarma que suena cuando hay algún error en la nivelación.

Cómo usar un nivel láser, según los especialistas Lo primero que se debe hacer es encender el nivel pulsando el botón correspondiente y colocar a la herramienta encima de una superficie plana y estable para que funcione correctamente.

Casi todos los niveles funcionan automáticamente y cuando no se nivelan emiten una alarma. Una vez que la superficie está nivelada es posible escoger el modo de funcionamiento deseado.

Para realizar trabajos sencillos, el nivel láser de puntos es ideal y resulta también óptimo para ser utilizados en interiores. En cambio, el nivel láser rotatorio proyecta la luz a un ángulo de 360 grados. Su precisión es muy alta, por lo que se establece como una de las mejores herramientas de este tipo de las que están disponibles en el mercado.

En Tomás Beltrán Suministros Industriales, es posible encontrar diferentes modelos de nivel láser para poder realizar los trabajos hogareños o profesionales de la mejor manera posible.

