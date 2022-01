CEFNE (Center For Negotiation) ganador del Brandon Hall Gold 2021

El centro de formación CEFNE, expertos en formación en Negociación y Liderazgo empresarial, ha resultado ser el ganador del 1er Premio Brandon Hall en la categoría de Blended Learning por su formación en negociación basada en el Método Harvard CEFNE (Center For Negotiation) ha obtenido el 1er Premio Brandon Hall en la categoría de Blended Learning por su formación estrella en Negociación Win-Win.

La entrega del premio se llevará a cabo en Miami el día 1 de febrero 2022. Este premio a la Excelencia en formación 2021 es el premio al reconocimiento de una entrega absoluta por parte del equipo de CEFNE al mundo de la formación de calidad.

CEFNE cierra así un 2021 lleno de éxitos al que suma desde el pasado 1 de enero, la integración de TALENT PREMIUM GROUP ,manteniendo su esencia como líder en la formación en negociación, pero ampliando su oferta de formación online en tres grandes ejes: negociación, liderazgo y comunicación a través de su campus virtual.

CEFNE ha formado a más de 10.000 profesionales, ha intervenido en procesos de negociación en más de 45 países de los 5 continentes, y ha asesorado a más de 300 empresas y grupos internacionales. CEFNE cuenta con un grupo de expertos internacionales todos ellos con una amplia trayectoria en el mundo de la formación.

Su director y formador principal, Eduard Beltran, se reafirma en su voluntad de continuar ofreciendo una formación online de alta calidad que nada tenga que envidiar a las formaciones clásicas presenciales.

Eduard Beltran, es un reconocido experto en negociación y profesor universitario. Ha recibido formación por el Program on Negotiation de Harvard University. Licenciado en Derecho por la UB, en Ciencias Políticas por Sciences Po y en Derecho Internacional por NY University, desarrolla toda su actividad profesional entre la formación a profesionales y la formación universitaria.

En 2021 Eduard Beltran, reconocido autor, ha publicado a través de la Editorial Emerit Publising su 3er libro, obra que pretender ser una referencia en el mundo del liderazgo en tres idiomas (inglés, francés y español): "El liderazgo: la influencia positiva". Libros que se suman a sus dos anteriores obras basadas en la negociación "Bueno para ti, mejor para mí. El nuevo win-win" y "The secret art of negotiation" ambos publicados por Editorial Plataforma.

Desde su departamento comercial ofrecen soluciones formativas adaptadas a cualquier formato para todos los sectores.

