Tu Guía Montessori celebra el Día Internacional de la Educación con un congreso presencial en Madrid

martes, 25 de enero de 2022, 13:18 h (CET) El Día Internacional de la Educación se celebra por cuarto año bajo el lema "Cambiar el rumbo, transformar la educación". Tu Guía Montessori organiza un congreso en torno a la educación dirigido a docentes y familias en el auditorio de La Nave de Madrid El 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación, una jornada aún poco conocida, ya que aun siendo uno de los más importantes Derechos Humanos parece increíble que hasta 2019 no se proclamase este día.

Tal y como recuerda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la actualidad, más de 258 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para defenderse en la vida cotidiana, menos del 40 por ciento de las niñas del África Subsahariana completan los estudios de secundaria baja y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela.

Este día trata de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el número 4 establece una Educación de Calidad, muy relacionada con la Paz y el desarrollo en el mundo.

Eventos en torno a la educación

El mes de enero invita a reflexionar sobre la Educación, ya que el día 30 se celebra también el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, (DENYP), una efeméride educativa no gubernamental que se lleva a cabo desde 1964, cuando fue fundada por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal, que propuso este día como punto de partida y de apoyo para una educación no-violenta y pacificadora de carácter permanente.

Se simboliza la muerte de Mahatma Gandhi, (el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi), y esta jornada está reconocida por la UNESCO desde 1993.

El Ayuntamiento de Madrid acoge varios eventos durante este año en las instalaciones de La Nave, la antigua fábrica de ascensores Thyssen Boetticher, una gran construcción es hoy una equipación pública que alberga numerosas actividades orientadas a la innovación, la formación, el emprendimiento y la colaboración entre agentes sociales como motor de crecimiento de la ciudad.

Y entre todos ellos, destaca el congreso en torno a la educación que organiza Tu Guía Montessori y está dirigido tanto docentes como a familias. La convocatoria estaba prevista inicialmente para estas fechas pero que se traslada finalmente al sábado 2 de abril para garantizar el máximo de seguridad en cuanto a la crisis sanitaria.

“Cambiar el rumbo, transformar la educación”, un congreso presencial en Madrid

Tras organizar varios congresos internacionales a los que han asistido miles de personas de países de todo el mundo de forma virtual, Tu Guía Montessori se embarca en la organización de este evento presencial ante la necesidad de que tanto maestros como familias se abran los ojos ante las fallas de el sistema educativo, se detecten y se busquen soluciones reales. Miriam Escacena, al frente de la organización, es directora del posgrado en pedagogía Montessori con la Universidad Camilo José Cela, docenteCentro Territorial de Innovación y Formación de Madrid (CETIF) y está realizando proyectos de innovación y transformación educativa en las escuelas de la Comunidad.

El objetivo es llevar a la práctica el lema del Día Internacional de la Educación de este año. Y para ello, se va a crear un espacio de encuentro en el que tejer lazos de unión entre profesionales que comparten inquietudes así como familias que quieren una educación más respetuosa para sus hijos… En definitiva, la idea es compartir toda una jornada de formación repleta de conocimientos y experiencias junto a grandes referentes que trabajan cada día en defensa de la infancia.

Se tratarán diversos temas relacionados con la educación y la psicología infantil de la mano de ponentes expertos como Rafael Guerrero y Beatriz Cazurro, así como crianza positiva de la mano de Lee Lima, neurociencia y pedagogías alternativas (algunos nombres de los ponentes aún no se han desvelado).

"A veces se nos olvida la gran suerte que tenemos por haber nacido en este lado del mundo, y que nuestros hijos puedan ir al colegio habiendo desayunado y sin pasar frío", afirma Miriam Escacena, al frente de la organización. "El proyecto The Miniature Earth nos muestra en sus impactantes vídeos como este, las crudas cifras de la cantidad de habitantes en el mundo que aún hoy en este siglo no tienen garantizadas unas condiciones mínimas de salud y mucho menos de acceso a la educación".

"La educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros niños y niñas, mucho más allá de cuentas bancarias, bienes inmuebles y otras propiedades. Les ayuda a prepararse para afrontar los retos que nos propone la vida, a tomar mejores decisiones, a tener pensamiento crítico, a identificar situaciones injustas y empoderarse para pedir ayuda cuando sea necesario (sin ir más lejos ante un caso de bullying, que cada vez sucede a edades más tempranas). Tal y como decía Montessori, está directamente relacionada con la libertad", explica Escacena.

"Es interesante saber que tanto Mahatma Gandhi como Maria Montessori estuvieron nominados al Premio Nobel de la Paz en varias ocasiones, pero a ninguno de los dos les fue concedido. Ambos coincidieron mientras ella vivía en la India y mantuvieron contacto hasta el final de sus vidas, ya que compartían una misma visión de un mundo en paz, trabajando cada uno en sus ámbitos y dejándonos un valioso legado".

La educación es pues, la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. A nivel global, ayuda a luchar contra la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud y reducir la desigualdad. En definitiva, permite construir sociedades mejores y más justas para los niños y niñas.

Más información del evento y reserva de entradas: https://www.tuguiamontessori.com/congreso-presencial-madrid/

* Consultar descuentos para grupos, colegios y posibilidad de acreditación para docentes.

Colaboraciones y patrocinios: congreso@tuguiamontessori.com

