Bloom biolabs, los suplementos basados en plantas de nueva generación creados en España

Bloom biolabs, un laboratorio que crea nutracéuticos naturales premium, lanza sus productos Made for sleep y Made for happiness. Estos dos productos, basados en plantas, ayudan a reducir la ansiedad, y a ser la mejor versión Los dos productos lanzados por el nuevo laboratorio, Bloom biolabs, están basados en extractos de plantas. Made for Happiness ayuda a disminuir el efecto del estrés, a sentirnos animados y tener mayor concentración. Made for Sleep ayuda a conciliar el sueño más rápido, obteniendo un descanso profundo y prolongado.

“Desde el punto de vista del producto, siempre partimos de los datos y la ciencia que hay detrás para el desarrollo de la fórmula y también nos centramos en la absorción. Los ingredientes son todos altamente eficaces, bio-disponibles, de muy alta calidad y no hay nada en el compuesto que no tenga una función”, afirma la CEO, Marta Ibáñez Nobell.

Según Miguel Guerrero, Director técnico de Bloom biolabs, “las fórmulas están probadas y existe mucha evidencia en estudios de los efectos de los compuestos utilizados”.

“Mezclamos extractos de plantas utilizadas por las medicinas milenarias asiáticas y evidencia de la ciencia botánica para realizar combinaciones que tienen efectos sinérgicos”, comenta Marta Ibáñez, y Miguel Guerrero añade “utilizamos compuestos registrados como el Sensoril® que es la forma más concentrada de Ashwagandha que existe, productos muy avanzados como el NADH, que además de sus funciones reduciendo el estrés, ayuda a rejuvenecer las células, y súper plantas como la Melena de León que tiene unas propiedades regeneradoras de las neuronas y alivio de la ansiedad”.

Según la CEO “nuestras formulas buscan obtener resultados óptimos. Queremos ser transparentes y honestos sobre todas las partes de la compañía y también, es muy importante para nosotros reducir nuestro impacto medioambiental lo máximo posible. Por eso, creamos productos con dosis para dos meses y de ese modo los envíos y el packaging se reducen, con menor coste y resultando más sostenible. Utilizamos productos reciclables y reciclados en la medida de lo posible”.

El laboratorio Bloom biolabs, creado por la emprendedora Marta Ibáñez Nobell y el farmacéutico Miguel Guerrero Masiá, ha estado investigando y mejorando sus fórmulas basadas en los principios de la medicina integrativa hasta su reciente lanzamiento en enero 2022.

¿Cómo empezó todo?

“Siendo emprendedora, el estrés es una constante en mi vida, y más en la situación de la Covid. Comentando que me vendría bien más ayuda (ya practico yoga y meditación) con Miguel decidimos que nos gustaría crear productos basados en plantas, que no tuvieran efectos secundarios y que fuesen coherentes con nuestros valores de calidad y sostenibilidad. Descubrimos los nootrópicos y los adaptógenos y nos encantaron, ahí empezó todo. Bloom biolabs nació de una necesidad propia”, comenta Marta Ibáñez y añade “desgraciadamente, el estrés y la ansiedad son problemas muy comunes, ya que los niveles de exigencia son muy altos. La medicina lo trata de una manera eficaz, pero generando adicción y efectos secundarios. No es lo ideal cuando necesitas energía, cumplir tus objetivos y ser productivo. Miramos al mercado de los suplementos y no vimos los productos y el tipo de marcas que querríamos encontrar en España. Buscábamos productos más completos y tratamientos más sencillos, sin tener que tomar 5 cápsulas diarias o tener que repartir las dosis durante todo el día”.