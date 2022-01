Descansar adecuadamente con Celliant Ice, el colchón de Colchón Canarias Emprendedores de Hoy

Dormir bien tiene grandes beneficios para la salud. El corazón de una persona que descansa entre 7 y 9 horas por noche es más sano.

Por otra parte, el sueño reduce el estrés y la inflamación. Así, si se duerme lo que es necesario se previenen enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes, entre otras.

Para lograr este cometido, es necesario contar con un buen colchón. Sobre todo, para personas mayores o aquellas que sufren de dolores en la espalda, el cuello o las articulaciones, la firmeza y comodidad del colchón son esenciales.

En esta línea, Colchón Canarias ofrece el modelo Celliant Ice, reconocido como dispositivo médico porque está clínicamente probado que mejora la salud, reduce la fatiga y el dolor.

La relevancia de un colchón de calidad para obtener un sueño reparador El colchón, a la hora de dormir, tiene un efecto muy importante con respecto a la alineación correcta de la columna vertebral. Esto permite que la persona no sufra tensión y estrés. Por otra parte, con un colchón adecuado, el descanso es más profundo. Los que son demasiado suaves o flácidos no lo permiten porque el cuerpo permanentemente busca compensar las posiciones poco ortodoxas.

Un colchón de calidad, como el Celliant Ice, permite la reparación del cuerpo. Durante la noche, las células se restauran, la hormona del crecimiento se activa y los niveles de insulina disminuyen. Sin un colchón cómodo, confortable y de calidad el cuerpo pierde varios de los beneficios del sueño.

Los modelos Celliant Ice son sumamente higiénicos porque se fabrican con materiales microporosos de origen natural, sin derivados del petróleo. Sus nanopartículas de grafeno, por otra parte, proveen de una gran resistencia a la deformación.

En Colchón Canarias, es posible adquirir el Celliant Ice hasta en 72 cuotas Los colchones Celliant Ice son ideales para el clima de la región de Canarias. Por más que el termómetro supere los 30 grados, el tejido ice tiene un extraordinario poder refrigerante que permite dormir con una temperatura de entre 18 y 21 grados.

Por otra parte, Colchón Canarias ofrece planes de financiación para que todas las familias puedan acceder al descanso reparador que ofrecen estos productos. El plan más extenso es de 72 cuotas de tan solo 25,40 euros al mes, lo que lo hace asequible para casi todos los presupuestos.

Además, la tienda ofrece distintos regalos por la compra del colchón, como un ventilador recargable USB con luz LED, una tarjeta de descuento de 500 euros para El Corte Inglés y un Smart TV Hitachi de 65 pulgadas.

Con los colchones Celliant Ice disponibles en Colchones Canarias, es posible lograr un descanso reparador y mejorar la calidad de vida.

