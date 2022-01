ILIA Consulting, expertos en NFT y propiedad intelectual Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 09:57 h (CET)

Un NFT es un activo digital único que, generalmente, comprende algún tipo de creación artística y resulta irrepetible e indivisible.

Por medio de la tecnología blockchain, un NFT cuenta con un certificado de autenticidad, lo que permite garantizar la identidad del autor, el valor inicial del activo, su precio en las posteriores adquisiciones y el registro de todas las transacciones.

Esta forma novedosa de almacenar y vender obras artísticas digitales, originales o copias de otras que existen en soporte físico, plantea, por lo general, algunas dudas con respecto a lo que es un NFT y propiedad intelectual. ILIA Consulting es una firma de asesoría fiscal y legal de empresas que cuenta en su equipo con especialistas en activos digitales como los NFT.

Los derechos de autor de los NFT Desde el punto de vista legal, la aparición de nuevas tecnologías supone un desafío. En cuanto a la creación de los NFT y propiedad intelectual, el debate se cierne sobre la relación entre los derechos de autor, que le corresponden al creador de cada obra, y los derechos de propiedad de quien adquiere el activo digital en cada transacción.

Según sostienen los especialistas de ILIA Consulting, los derechos de autor protegen los intereses personales de los autores, por lo que por más que el NFT sea parte de múltiples transacciones, la propiedad intelectual sobre la obra seguirá perteneciendo a su creador. De esta manera, el vendedor de un NFT puede no ser el propietario de los derechos de explotación de la obra que comercializa.

El consejo para los autores es que inscriban sus trabajos en el Registro de la Propiedad Intelectual como prueba de su autoría.

La importancia de recurrir a profesionales especializados El autor de un NFT tiene derecho a cobrar una remuneración por el precio pactado en la venta inicial y, según sostienen en ILIA Consulting, en todas las eventuales reventas de la obra. En la Unión Europea, el autor no está protegido legalmente para reclamar su royalty. En Estados Unidos, sí puede cobrar ante cada reventa, aunque hay algunos mercados de NFT que no aceptan estos pagos.

Una solución posible es confeccionar un contrato en el que se estipulen las formas de cobro de los royalties y que establezca que la obra solo sea vendida en plataformas que acepten estos pagos. El mercado de los NFT puede presentar grandes ventajas económicas, tanto para los autores como para los compradores de los activos digitales.

La firma de asesoría fiscal y legal ILIA Consulting cuenta con profesionales especializados en estos temas, a los que es posible acudir en casos de dudas o consultas sobre NFT y propiedad intelectual.

