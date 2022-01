Ziggurat explica cuánto tiempo se necesita para aprender inglés Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Para muchas personas, aprender inglés es una experiencia frustrante, con la que no han conseguido avanzar como deseaban. Algunas han dedicado años asistiendo a diferentes cursos, han probado distintas metodologías y nunca han logrado los resultados que esperaban.

En la gran mayoría de los casos, esto pasa por un desconocimiento sobre los aspectos fundamentales a la hora de aprender inglés o cualquier otro idioma. Sobre esto, Ziggurat Escuela Corporativa de Idiomas explica cómo tener éxito para conseguir hablar y comunicarse en inglés y, si se es responsable de formación de una empresa, qué se puede hacer para implementar una formación de idiomas realista y efectiva, que haga crecer al equipo.

Diferencias entre saber inglés y saber hablar inglés Actualmente, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar internacional a través del cual se puede definir la competencia lingüística de una persona.

El nivel básico corresponde al A1 mientras que el C2, Proficiency, es el nivel más alto que se puede alcanzar y demuestra que se domina el inglés de manera excepcional. No obstante, bajo este mismo estándar se considera que alguien con un nivel B2+ (nivel intermedio alto), ya tiene una buena base para sentirse cómodo hablando inglés tanto a nivel formal o corporativo, como en situaciones cotidianas. Se puede decir que alguien con un B2+ ya tiene un buen nivel de inglés y puede desenvolverse fácilmente en casi cualquier situación en este idioma.

Pero, una cosa es saber inglés y otra cosa es saber hablar inglés. A veces, existen personas que estudiaron hace años y que consiguieron un buen nivel, pero que llevan tiempo sin practicar el idioma y, por tanto, han perdido la fluidez o el vocabulario para expresarse con comodidad.

¿Cuánto tiempo se necesita para aprender a hablar bien el inglés? Un estudio realizado por Instituto del Servicio Exterior (Foreign Service Institute) de los Estados Unidos durante la década de los 80, determinó que personas con idiomas nativos de origen románico como el italiano, catalán, español o francés, necesitan alrededor de 630 de horas de formación formal. Es decir, que este sería el tiempo promedio que deberían estar en el aula para alcanzar el nivel B2+, sin contar las horas de práctica entre clases, para asimilar lo aprendido.

A estos datos, Ziggurat añade que esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, las personas políglotas suelen ser autodidactas y muchas aprenden un nuevo idioma cada dos años. El nivel de compromiso y las horas que invierten a diario hacen que aprendan en un tiempo récord. Esto demuestra que, si se dedican 30 minutos al día al idioma, se puede conseguir el objetivo mucho antes de lo que se piensa.

El inglés es una competencia indispensable que aporta valor a cualquier compañía y promueve el crecimiento de sus equipos. En Ziggurat, las empresas podrán encontrar profesorado experto en idiomas para profesionales, y diferentes soluciones formativas que se adaptan a cada persona para aprender inglés de una vez por todas, en el menor tiempo posible. Aprender a hablar bien este idioma es posible porque todas las personas tienen capacidad para ello. Es cuestión de tener un motivo claro (preguntarse para qué se necesita el inglés) y comprometerse a crear un hábito diario.

