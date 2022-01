Pistas de esquí, el escenario donde confluyen las tendencias de moda y belleza con marcas como Omorovicza

Estilismos inspirados en los años 70 y la mejor selección de productos de belleza que abrigan, calman y protegen la piel Paula Ordobás, Pelayo Díaz o Dulceida ya han dado por comenzada la temporada de esquí disfrutando de días que aúnan deporte, amigos y diversión en Baqueira Beret o Formigal, todo ello enmarcado en un clima donde se respira moda y tendencia por los cuatro costados. Los influencers más relevantes del panorama nacional han inaugurado el año dejándonos ver en sus redes los estilismos de montaña y esquí más cool del momento, donde los pantalones acampanados y los trajes ajustados de grandes firmas como Dior o Moncler, que bien podrían estar escogidos por Patricia Field, la estilista al frente de la serie de Neflix Emily in Paris, han tomado las pistas.



Y es que al igual que es importante escoger un buen estilismo para realizar este atractivo deporte de invierno, también es realmente importante cuidar y proteger la piel del rostro para evitar que los agresores externos invernales como son el frío, el viento y la radiación solar (donde la incidencia UVA en zonas de nieve incrementa un 15%) puedan causar daños, llegando a irritar y sensibilizar la piel. "Con la caída de las temperaturas la piel sufre, produciéndose un desequilibrio en la barrera hidrolipídica de la piel, que se ve comprometida y altera los niveles de hidratación de la piel, dando pie síntomas por todos conocidos como la tirantez facial o la sensación de labios pelados y agrietados", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



Se avecinan bajadas de temperaturas y es tiempo de abrigar la piel. A continuación, compartimos la selección beauty que las expertas de la boutique online de cosmética nicho Pure Niche Lab han preparado para proteger y poner la piel a salvo ante los fríos invernales.



Suave limpiador

Aporta limpieza y confort al rostro. Queen Cleanser de Omorovicza es un limpiador en textura crema nutritivo formulado con una mezcla de aceites exclusivos y péptidos purificadores de semillas de moringa, para eliminar todas las impurezas y los contaminantes diarios sin agredir la piel, mientras que el extracto de caléndula ayuda a calmar y reducir los signos de irritación. La piel queda suave, tersa y flexible con un brillo uniforme.

Queen Cleanser de Omorovicza

Hidratación duradera en formato bálsamo

La hidratante de Perricone MD Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex logrará conquistar a las pieles más exigentes gracias a su agradable textura, similar a la de un bálsamo de rápida absorción, que reconforta y penetra en la piel para una hidratación óptima durante todo el día. Rica en vitamina C ester para iluminar y homogeneizar el tono; péptidpos para mejorar el aspecto de los daños causados por la pérdida de colágeno y un complejo de triglicéridos vegetales como los aceites de jojoba, soja y oliva para hidratar y suavizar intensamente la piel, ayudando a reforzar la función barrera de la piel y a aumentar su elasticidad.

Cold Plasma Plus The Intensive Hydrating Complex de Perricone MD

Hidratación y flexibilidad

La icónica hidratante The Rich Cream de Augustinus Bader es una crema rica altamente concentrada que hidrata la piel en profundidad, estimulando los procesos de rejuvenecimiento natural y revitalizando; demostrado clínicamente que reduce los signos del envejecimiento, incluyendo la aparición de líneas finas, arrugas e hiperpigmentación. Hidrata en profundidad, acondiciona y renueva la piel. Promueve la elasticidad, favorece la función de barrera de la piel y previene la pérdida de agua transepidérmica, mientras protege de los agresores ambientales, mostrando una piel flexible, repulpada y suave.

The Rich Cream de Augustinus Bader

Protección 360º todo el año

La protección solar, uno de los pasos más importantes para el cuidado de la piel seguido de la hidratación. Advanced Day Ultimate Protect de Medik8 es el protector solar de uso diario más completo, de acabado invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV todo el año. Protege de la luz azul, la contaminación, los rayos infrarrojos y la glicación. Formulado con una infusión de aceite de semilla de arándanos y ácido hialurónico múltiple peso molecular hidratante.

Advanced Day Ultimate Protect de Medik8

Labios intensamente hidratados

El exclusivo bálsamo labial de la Dra. Barbara Sturm Lip Balm está formulado para calmar e hidratar los labios secos. Su textura ligera y sedosa proporciona a los labios un brillo suave a la vez que les aporta potente hidratación. Un bálsamo labial súper nutritivo que contiene una mezcla de aceites, mantecas y ceras de origen vegetal donde destacan el aceite de aguacate y la manteca de cacao para ayudar a proteger los labios contra la deshidratación. Es rico en vitamina E antioxidante, para proteger los labios de los radicales libres del medio ambiente

Lip Balm de Dr Barbara Sturm

Cura intensiva para el rostro

¿Una cura intensiva para la piel?, la mascarilla facial de velo Ultímate Recovery de Medik8, una mascarilla de bio-celulosa altamente calmante y nutritiva. Enriquecida con minerales desintoxicantes y ácido hialurónico impulsa profundamente la hidratación, restaura y calma incluso las pieles más sensibles. El zinc reduce la inflamación, mientras que el extracto de Algas Rockweed proporciona protección antioxidante. Es perfecta para usar después de haber sufrido daños procedentes de los agresores externos.

Ultimate Recovery Bio-Celulose Mask de Medik8

