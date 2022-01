Afrontar la cuesta de enero con productos de Perricone MD o Medik8

Un contorno de ojos potente en retinol, un tónico calmante rico en niacinamida o bálsamo labial fuerte en omega 6, son algunos ejemplos de lo que podrás encontrar La cuesta de enero es conocida por ser uno de los momentos económicos más difíciles del todo el año y es que el mes de diciembre siempre culmina acumulando exceso de gastos que hacen que ciertos propósitos del año se vean retrasados por un bolsillo todavía resentido.



Uno de los propósitos más acuñados es el de dedicar tiempo y usar productos de calidad en el cuidado de la piel, puesto que es bien sabido que ésta tiene memoria. Cuidar la piel en el presente, mejorará su apariencia en el futuro. Según un estudio publicado por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) en 2021 se produjo una evolución en positivo del consumo de productos de cuidado de la piel, creciendo a un ritmo del 7,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, cada vez son más losusuarios que prueban y se decantan por cosmética nicho de autor, firmas que apuestan firmemente por una potente formulación ofreciendo grandes y probados resultados sin excesivas campañas de marketing.



En innumerables ocasiones, este impulso a la compra se ve generado por la recomendación de prescriptoras especialistas en esta rama de la cosmética, presentes en redes sociales con comunidades de seguidores muy fieles que confían en sus consejos y recomendaciones, como Marta Masi, farmacéutica con más de 156K seguidores o Raquel Marcos, doctora en química con 54,2k.



Pero si aún escuchando la recomendación de estas prescriptoras o leyendo la infinidad de reviews positivas sobre estas firmas y productos todavía hay dudas para adentrarse en la cosmética nicho, aquí van una serie de recomendaciones por menos de 45€ que seguro que harán que sea un buen comienzo para superar la cuesta de enero.

Menos de 15€

Micellar Mousse de Medik8 40ml (9,45€)

Limpiador ultra suave e hidratante que disuelve sin esfuerzo la suciedad y el maquillaje para una limpieza rápida y eficaz. Las micelas purificadoras infundidas con aceite de oliva nutritivo refrescan suavemente la piel, mientras que la tecnología anticontaminación purifica el cutis al ayudar a combatir el daño ambiental.

Zador Mango & Orange (12€)

Una pastilla de jabón formulada con un 98% de ingredientes naturales, refrescante e hidratante. Contiene un aroma único a mango y naranja que será capaz de cautivar todos los sentidos. Además es rico en manteca de karité orgánica y aceite de pistacho para aportar limpienza, además de protección y confort a la piel.

Menos de 25€

Daily Refresh Balancing Toner de Medik8, 150ml (21,00€)

Tónico facial hidratante rico en niacinamida y libre de alcohol. Fórmula avanzada que tonifica la piel reduciendo el tamaño de los poros, alivia y conforta la piel mientras se elimina el exceso de grasa e impurezas. Equilibra el pH y está completado con prebióticos para ayudar a estimular los mecanismos de defensa de la piel y mantener la piel sana.

Blemish Relief Targeted Spot Treatment de Perricone MD 14,1g (20€)

Gel invisible para trabajar de manera focalizada sobre las imperfecciones. Limpia los poros y elimina el exceso de grasa sin resecar la piel. Con árbol de té que limpia, aclara y calma la piel; citrulina procedente de la sandía, un alfa-aminoácido presente para calmar la piel y ácidos lácticos y succínicos para minimizar las bacterias causantes de las imperfecciones.

Menos de 35€

Intelligent Retinol Eye TR de Medik8 10ml (29€)

Tratamiento para el contorno de los ojos potente en vitamina A. Incluye 0,1% de retinol, una dosis suave pero eficaz que trata los ojos mientras que estimula la producción de colágeno. Mejora la textura de la piel y minimiza la aparición de líneas finas y arrugas.También contiene vitamina E, un antioxidante que protege la piel de los radicales libres.

No Makeup Blush de Perricone MD, 10ml (35€)

Colorete en textura gel-crema que se adapta y se funde a la perfección a todas las tonalidades de piel gracias al equilibrio perfecto de pigmentos de color con un matiz coral. Será el protagonita de aportar color, frescor y vitalidad al rostro gracias a su formulación única rica en extracto de jengibre chino y vitamina C Ester proporcionando protección antioxidante.

Menos de 45€

Lotus water calming mask de Boutijour, 5 unidades (44€)

Esta mascarilla coreana aporta maravillosos beneficios restauradores para la piel. Con una infusión de agua concentrada de loto, té verde, extractos de centella asiática y betaglucano. Esta mascarilla de microfibra suave como la seda ofrece un tratamiento calmante e hidratante, es perfecta para pieles sensibles, cansadas y deshidratadas. Logra iluminar y estimular la firmeza de los tejidos.

Perfecting Lip Balm de Omorovicza 10ml, (44€)

Un bálsamo labial amado por infinidad de celebrities y, no es para menos, porque no sólo consigue hidratar y suavizar, también logra reparar y rellenar gracias a su formulación rica en ceramidas, omega 6, oligopéptidos, aceite virgen de ciruela y esferas de ácido hialurónico, sin olvidar el mágico Healing Concentrate patentado de Omorovicza.