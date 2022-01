El leasing de fotocopiadoras un sistema con unas ventajas innumerables, según Ofi-Logic

El material informático forma parte de aquellos insumos que las empresas deben asumir y que, en muchas ocasiones puede resultar tan costoso. El leasing es la solución para reducir este presupuesto a la hora de contar con un buen servicio de impresión Uno de los mayores inconvenientes con los que se puede enfrentar una nueva empresa o una empresa que está ampliando y distribuyendo sus sedes y abriendo nuevas oficinas, es la necesidad de nuevos ordenadores, periféricos y equipos de impresión. Para una empresa incipiente, estos gastos podrían elevarse mucho e impedir que esta pueda desarrollar su actividad con normalidad, por ese motivo, en muchas ocasiones se ven obligadas a contar con equipos menos costosos, cuyas prestaciones no son las buscadas y cuyo rendimiento no es suficiente. Por otra parte, los equipos que tienen unas prestaciones mayores y un buen rendimiento, pueden llegar a ser muchos más costosos, lo cual hará que las pequeñas empresas no puedan contar con ellas.

Ofi-Logic, una empresa con una gran experiencia en el mundo de las impresoras, aconseja a estas empresas a optar por el leasing de los equipos de impresión. Ofi-Logic es una corporación que ayuda a las empresas a ahorrar en su impresión hasta un 50% y lo hace mediante un estudio previo de los costes de impresión de la empresa. Teniendo en cuenta estos costes y las necesidades de impresión de cada empresa, Ofi-Logic pone a su disposición soluciones muy interesantes como la reducción del coste por página o el renting o la venta asequible de ordenadores, servidores y periféricos.

“El renting de fotocopiadoras o equipos de impresión en general puede traer una serie de ventajas que a día de hoy no muchas empresas conocen. Con el renting de los equipos la empresa puede disfrutar de todos los equipos que necesita en cada departamento a un coste mucho menor y con un mantenimiento frecuente de los dispositivos. Otra opción muy interesante es el coste por página, lo cual podrá ayudar a ahorrar mucho a empresas que tienen un gran volumen de impresión cada mes” explica Ofi-Logic. Algo que suena muy atractivo para las empresas que quieren reducir sus gastos es que gracias al coste por página podrán llegar a ahorrar hasta un 50% sus costes de impresión. Esto se debe a que las empresas no tendrán que pagar por los consumibles que gastan, sino solamente por el valor de la impresora.

Otros servicios que Ofi-Logic pone a disposición de las empresas es la asistencia técnica para cualquier emergencia o avería que pueda existir, un mantenimiento informático (muy necesario para mejorar el rendimiento de los equipos), la veta de los equipos y la seguridad informática. Por lo tanto, si las empresas buscan tener al día su tecnología y optimizar sus equipos, Ofi-Logic es la clave.