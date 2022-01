Entre padres, hijos y hermanos, que nadie meta su mano

–Papá, la familia del marido de mi hermana nos insulta.



–Hay que perdonar, hijo.

–No, si hace día que ya les perdoné. Pero, no sin antes denunciar tales hechos ante toda nuestra familia. Y ahora son ellos los que no me perdonan. ¿Cómo me lo debo tomar?

–Hijo mío, tómatelo como quieras, pero ahora el problema es de ellos. Si es verdad lo que dices, hiciste bien en decírnoslo a todos.

–Pero, papá, ¿Qué pasa con nuestra hermana?

–Si ella no defendía a su propia familia cuando estos nos atacaban, tiene parte de culpa. Si se distancia de nosotros, será porque no nos apreciaba lo suficiente y me apena reconocerlo. Pienso que algo habré hecho mal. Aunque, dice un refrán:" Mis pecados no justifican los tuyos". Aunque, lo que no hicimos, fue hablar mal de ellos ante vosotros, ni ante nadie.