Zapateando por Villarluengo Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de enero de 2022, 08:10 h (CET) Al entrar, con los sentidos puestos en el Maestrazgo y las extremidades aclimatadas en el canto de sus Estrechos, Villarluengo (Teruel) nos deleitó con un salto mortal y se tiró de testa en el encuentro de las corrientes Palomita y Cañada. Nuestra Señora de la Asunción, gustosa nos aceptó con las puertas abiertas bajo su techo.

Reclutados en el Balcón de los Forasteros, disfrutamos de las vistas en el trascendental oteador de la magistral villa. Posteriormente, en el estreno de la PR-TE-66, nos trenzamos al pulpito con Jesucristo, trepamos a su poste y junto a Él nos inventamos unas fotos y tan afectos. A través de un túnel tachonado de matojos, nos topamos con los Pozos: de Invierno, de Sulsida y la Zarcina, chapoteando tan contentos como infantes en un estanque.

Más adelante, la trocha se extravía entre los matojos. Mas, tuvimos el antojo de tirar de la tecnología (el trak) para no extraviarnos. Hasta toparnos de frente con el torrente Cañada y lo atravesamos en diferentes oportunidades. Más adelante del antiguo Puente de la Villa, tras juntarse el Cañada, el Pitarque y el Guadalope por el que trepamos, nos escoltaron los corteses a la par que gigantescos Órganos de Montoro para nuestra tranquilidad. ulteriormente, tornamos al pretérito puente para trasladarnos al hostal La Fonda de Villarluengo. Donde yantamos e interactuamos con sus gentiles habitantes. Vuelta tras revuelta remontamos la angosta cuesta, hasta tocar el puerto a través de la carretera que nos remitió el bonito pueblo de Montoro de Mezquita. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Juan Lobato, recambio PSOE Promoción controlada del joven que despuntó en la alcaldía de un pueblo serrano ​Irrisorio postureo del presidente Sánchez El ninguneo que de él han hecho los líderes políticos es la prueba de que, mientras siga acompañado por los comunistas de Unidas Podemos, pintará menos en el panorama internacional que la Tomasa en los títeres Tiempo de Maricastaña, o la próxima carta que recibirá don Camilo Vivimos en el país de cobardes y desinteresados del que tú me hablabas cuando yo no te hacía caso Filosofía de Zubiri Los más de veinte tratados que escribió forman parte de lo mejor que se ha escrito en la filosofía en español durante el siglo XX ​¿Estamos siendo manipulados a través de los medios de comunicación? No hay duda de que determinadas personas con poder deciden lo que deben ofrecernos las cadenas de televisión