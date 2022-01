La presentación de No Problem Cooking en el ámbito de la restauración colectiva Emprendedores de Hoy

En el sector gastronómico y alimentario, utilizar un software de gestión es una alternativa cada vez más popular por las numerosas ventajas que ofrece. En la actualidad, la digitalización de los procesos empresariales se ha convertido en un aliado estratégico para las organizaciones que buscan optimizar su operatividad.

En este contexto, No Problem Cooking, diseñado por los expertos de ORCA Business Sotfware, se ha posicionado como una solución efectiva en los procesos de gestión, cálculo y control alimentaria para sectores que requieren un programa de restauración colectiva, así como también áreas enfocadas en la hostelería, restaurantes y nutricionistas, entre otros.

Una alternativa para la gestión alimentaria de la restauración colectiva: No Problem Cooking Presentado como una solución para diferentes sectores, No Problem Cooking se ha consolidado como un software multifuncional que permite simplificar los procesos involucrados en la gestión alimentaria, al mismo tiempo que digitaliza y optimiza cada uno de ellos.

Así, el diseño de este ERP de restauración colectiva incluye tareas de planificación y producción alimentaria que van desde el diseño de platos saludables, hasta el control de elementos alérgicos y nutrientes que se pueden incluir en cada menú, así como el control total de intolerancias y dietas pautadas a los comensales, permitiendo al centro adaptar su planificación a las necesidades particulares de sus comensales.

Lo anterior ha permitido a esta plataforma destacar en espacios de restauración colectiva como comedores de colegios, empresas públicas y privadas y hostelería hospitalaria, entre otros ámbitos como en restaurantes, residencias de la tercera edad, servicios profesionales de nutrición que requieren ofrecer calidad en la alimentación, etc.

Asimismo, mediante esta alternativa digitalizada es posible llevar a cabo la planificación de menús semanales o mensuales, estimando la cantidad de comensales. Esto contribuye a llevar un mejor inventario de los productos utilizados para la elaboración de cada plato y a no malgastar alimentos.

¿Cuáles son las ventajas del software de gestión alimentaria? Hoy en día, automatizar diferentes procesos a nivel empresarial ha pasado de ser una opción a una necesidad imperante, esto se debe a que las compañías tienen la posibilidad de optimizar diversas funciones y, así, trabajar de manera más eficiente.

Lo anterior ha hecho del software de gestión una herramienta ampliamente usada en diferentes sectores industriales. Un ejemplo de ello es el sector alimentaria, en el cual la automatización ha permitido agilizar diversos procedimientos asociados a esta área.

Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, la herramienta No Problem Cooking cuenta con funciones que permiten recibir pedidos online, facilitando a los clientes la alternativa de solicitar lo que se desee mediante el dispositivo móvil o una página web.

Además, estos sistemas permiten llevar un control de la facturación, ingresos y gastos, así como también de pedidos a proveedores, stock de productos y la producción de platos. Esto origina un desempeño más eficiente y ágil de cualquier negocio.

En el caso de No Problem Cooking, no solo cuenta con estas funciones, sino que trabaja con un algoritmo que permite al centro ahorrar costes al priorizar, entre otras, el pedido automático al proveedor más económico, o al calcular con exactitud las mermas de cada plato y el stock real de producto antes de realizar dichos pedidos.

Cada uno de estos elementos proporciona a las herramientas de gestión, como No Problem Cooking, un valor fundamental para las compañías relacionadas con el sector alimentario interesadas en mantenerse a la vanguardia y mejorar el cumplimiento de tareas, mediante la automatización de las mismas.

