Conocer La Mentirosa, uno de los mejores bares de pintxos en Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 16:14 h (CET)

Los pintxos son la expresión más pura y sencilla de la tradicional y apreciada gastronomía vasca. En un pequeño bocado de pan, coronado con alguna delicia, se concentra buena parte de la historia y la cultura de este territorio.

En esa región, cada bar o taberna ofrece una gran variedad de pintxos, desde los más tradicionales hasta los más sofisticados experimentos culinarios.

En el corazón del barrio de Chamartín,también es posible disfrutar de una honesta y variada oferta de pintxos Madrid. El bar La Mentirosa, con su moderna terraza, se ha erigido como una opción de calidad a la hora de disfrutar de una amplia variedad del tradicional bocadillo, en sus versiones frías y calientes.

Las terrazas de Madrid Si algo aprecian los madrileños son las terrazas. Sentarse a disfrutar de un plato o una copa al aire libre, bien sea en pareja, en grupos, o sencillamente a solas, siempre apetece. En La Mentirosa saben de esta costumbre por las terrazas y han convertido a la suya en la protagonista inapelable de su oferta gastronómica y de entretenimiento.

Tomar el vermut, unas cañas o una buena copa de vino después del trabajo, acompañando con un par de pintxos, es un plan que hay que disfrutar siempre que sea posible. Aunque el tiempo no acompañe y el frío pueda disuadir, en La Mentirosa disponen de todo el equipamiento necesario para ofrecer a su clientela un agradable momento en el tradicional terraceo.

Chamartín es un oasis de diversión y buen ambiente gracias a bares como La Mentirosa. Poco a poco, con la honestidad de su propuesta, se va convirtiendo en una referencia en la zona cuando de pintxos y diversión al aire libre se trata.

Una carta con variedad En la carta de La Mentirosa, ofrecen el clásico bocado vasco de pan, coronado con distintos sabores. Para los amantes de la carne y de los pintxos calientes, destacan los de solomillo con quesobrie fundido o solomillo con cebollas caramelizadas.

Para aquellos que se decantan por las presentaciones frías también hay variedad de opciones. No faltan los acostumbrados pintxos de gildas, los pintxos de steak tartar y huevo de codorniz, así como el matrimonio de tomatito, anchoa, boquerón. Tampoco hay que olvidarse de las clásicas raciones de pulpo a la gallega, croquetas de jamón, torreznos y bravas.

Visitar la terraza de La Mentirosa es siempre una invitación al disfrute. El gozo de la buena compañía, en un ambiente vibrante, junto a lo mejor de la gastronomía vasca en Madrid, es una propuesta que hay que ofrecer, o bien aceptar, siempre que se presente la oportunidad.

