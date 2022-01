Curso de Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos, en Academia Colón Móstoles Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 16:17 h (CET)

Tras el cese de actividades que impuso la pandemia del COVID-19, el año 2021 supuso una recuperación en los índices de empleo en toda España. En la Comunidad de Madrid el paro descendió un 6,2 % según los datos referidos por la Seguridad Social. Si bien la tendencia es alentadora todavía hay en la región más de 300 mil trabajadores desocupados.

Una de las formas de salir del paro o avanzar en la carrera profesional es mediante la capacitación, lo que puede significar la aparición de nuevas oportunidades. En este sentido, la Academia Colón Móstoles imparte un curso de Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos que está íntegramente subvencionado para personas trabajadoras o en situación de ERTE/ERE de la Comunidad de Madrid. También existen plazas disponibles para personas desempleadas que busquen ampliar sus conocimientos en el área.

El curso de Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos abre distintas posibilidades laborales Los cursos gratuitos para trabajadores y desempleados son formaciones de carácter público financiadas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal. En particular, el curso de Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos permite, una vez que es completado, un amplio abanico de posibilidades laborales, entre las que se encuentra la posibilidad de trabajar como técnico de prevención y control de plagas, en actividades de saneamiento y en el control de plagas en el medio urbano y el entorno natural asociado.

También permite desempeñarse en trabajos de escritorio como el de comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios. Otra salida laboral que ofrece el curso es la de responsable técnico en control de organismos nocivos o en empresas de servicios biocidas.

Finalmente, habilita a quien completa la formación a desempeñarse como operario en industrias de comercialización de productos biocidas y fitosanitarios. El curso tiene una carga horaria de 430 horas y se dicta bajo la modalidad de formación online o aula virtual.

Requisitos para la inscripción Para inscribirse es necesario cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: título de Bachiller, tener un certificado de profesionalidad de nivel 3 o uno de nivel 2 dentro del área de Gestión Ambiental y Seguridad y Ambiente, haber superado las correspondientes pruebas de acceso o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años.

Si un candidato no reúne ninguno de los requisitos puede presentarse para realizar una sencilla prueba de competencia, en matemáticas y lengua en las instalaciones del centro formativo.

La Academia Colón abrió sus puertas en 1994 y en la actualidad cuenta con dos sedes en el municipio de Móstoles y una en Fuenlabrada. Es uno de los centros de formación más diversificado de la zona y da cobertura a una amplia demanda de cursos.

