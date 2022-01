Moscú acogerá en mayo de 2022 la segunda edición del Foro GLOCAL sobre Turismo y Desarrollo Económico Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 16:22 h (CET) El mayor evento del sector reunirá en la capital rusa a expertos de todo el mundo, que debatirán sobre las estrategias de recuperación de la industria turística o el papel del sector en la economía En mayo de 2022 se celebrará en la capital de Rusia el mayor evento del sector: el segundo Foro GLOCAL sobre Turismo y Desarrollo Económico. Moscú acogerá el primer foro fuera de línea. El objetivo principal del foro es desarrollar formas de recuperar la industria turística mundial. Así lo anunció la capital rusa en una rueda de prensa en FITUR 2022, donde también estuvo presente con un llamativo stand.

Expertos de todo el mundo asistirán a sesiones presenciales, mesas redondas y paneles de debate en los que se debatirán las estrategias de recuperación de la industria turística, el desarrollo de las tendencias regionales de viajes, el papel del turismo en la economía, la digitalización y la innovación en el turismo. No se dejarán de lado las principales tendencias del momento: el turismo gastronómico y el sostenible. También se organizará una retransmisión online para aquellos que no puedan acudir a la capital.

Están invitados a participar en GLOCAL 2022 el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, los Ministros de Turismo de España, Brasil, México y Uruguay, los alcaldes de Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Córdoba y otras ciudades, y los representantes oficiales de las asociaciones internacionales de turismo.

La elección de Moscú como sede de este importante evento no fue casual. La ciudad está desarrollando activamente su infraestructura turística en todos los ámbitos de los que habla la comunidad mundial en el marco del foro, y ha logrado un enorme éxito en muchos de ellos, que es señalado por los principales expertos internacionales: la ciudad ha recibido dos premios World Travel Awards como mejor destino para estudiar el patrimonio cultural y los viajes de corta duración.

Hoy en día, la capital de Rusia es una metrópolis global que compite con éxito con otras capitales del mundo, un reconocido centro empresarial, financiero, cultural e intelectual, ideal para celebrar eventos empresariales. Los participantes en el foro dispondrán de excelentes condiciones para un trabajo fructífero y la ampliación de la colaboración en Moscú. Hoy en día existen en la ciudad más de 30 centros especializados de convenciones y exposiciones y más de 150 modernas salas de conferencias. Moscú es uno de los 40 mejores destinos de Europa para la celebración de congresos en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

El primer GLOCAL se celebró en línea en el marco del V Foro Mundial para el Desarrollo Económico Local, celebrado en Córdoba (Argentina) en 2021 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo.

50 ponentes de 17 países hicieron presentaciones sobre las tendencias actuales de la industria, el turismo sostenible, las innovaciones, compartieron su propia visión de la economía mundial tras la crisis global.

GLOCAL 2021 contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El foro de GLOCAL en Moscú fue anunciado en FITUR, el punto de encuentro mundial para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de América Latina. Allí, Moscú presentó un mapa interactivo en el que los visitantes pudieron ver las imágenes del distrito central de Rusia y participar en un concurso especial de preguntas y respuestas sobre Moscú y San Petersburgo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.