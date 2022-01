Aplicar estrategias de inbound marketing con Angal Informática Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 13:54 h (CET)

Con el inbound marketing, en vez de realizar una publicidad directa e intrusiva, lo que se busca es generar contenidos que sean atractivos y relevantes para que a través de ellos los clientes se conecten con los productos o servicios que se ofrecen. El cambio radical pasa por dejar de entrometerse en el camino de los clientes con ofertas para comenzar a atraerlos con soluciones para sus necesidades. Desde hace ya más de 15 años las técnicas de marketing se han revolucionado a partir de esta filosofía.

En esta línea, Angal Informática es una agencia de marketing online en Castellón que brinda servicios como el diseño de sitios webs o tiendas online y el posicionamiento de una marca en buscadores.

El proceso del inbound marketing: del contacto inicial a la fidelización El contenido que se crea bajo la premisa del inbound marketing se orienta a resolver las preguntas, dudas y necesidades de los clientes, que aquí están en el centro de todo el proceso. Esta metodología es integral, ya que va desde la atracción inicial hasta el servicio de posventa. En este sentido, la fidelización es muy importante para el crecimiento de un negocio.

Lo primero con lo que una empresa debe contar para aplicar estas estrategias es una infraestructura digital adecuada, que permita lograr una cantidad de tráfico significativo hacia un sitio web, una tienda online o un blog. El segundo paso es el diseño de un plan de contenidos orientado específicamente a atender las necesidades de los clientes. Luego, por medio de distintas herramientas como chatbots o formularios, se busca convertirlos en contactos.

Lo que se buscará a continuación es la concreción de la venta. Una vez que esto sucede, comienza el proceso de fidelización. La relación con los clientes, según propone el inbound marketing, no termina en la compra, sino que ese es el punto de partida para retenerlos y convertirlos en promotores de una empresa o marca.

Cómo lograr una experiencia excepcional para los clientes En síntesis, el método inbound se basa en ofrecer una experiencia que sea excepcional para los clientes. Si una marca lograr deleitar a sus clientes estos no solo seguirán comprando. Además, recomendarán la empresa a sus amigos o contactos. El propósito final del inbound marketing no es solo vender, sino también convertir a los clientes en amplificadores de una marca para de esa forma agregarle valor a un negocio.

El primer paso para implementar estas estrategias es contar con una fuerte presencia en Internet. A través de la agencia de marketing online Castellón Angal Informática es posible acceder a todo tipo de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de un negocio. La empresa se especializa en la creación y diseño de sitios web WordPress, tiendas online PrestaShop o Woocommerce, programas de gestión a medida o aplicaciones web. También trabajan en estrategias de posicionamiento para que sus clientes logren visitas.

Por medio de Angal Informática es posible acceder a los beneficios del inbound marketing para crear una relación duradera y fructífera con los clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.