MailTecK & Customer Comms donará 573 kits de supervivencia en el marco de su campaña de Navidad Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 15:46 h (CET) MailTecK & Customer Comms donará 573 kits de supervivencia a menores en situación de vulnerabilidad, como resultado de una acción solidaria llevada a cabo durante su campaña de Navidad. Estos sets, que gestionará Unicef, se destinarán a mejorar la calidad de vida de menores en situación de vulnerabilidad “Unir un poquito más el mundo” ha sido el lema de una campaña en la que han colaborado directamente los clientes del grupo.

Como cada año, el grupo ha dedicado su presupuesto de obsequios navideños a contribuir en el bienestar de un colectivo desfavorecido. Y como también ocurrió en ocasiones anteriores, la participación de los clientes de MailTecK & Customer Comms ha sido sencilla pero necesaria: solo tenían que hacer clic en un botón que les invitaba a implicarse, dentro de un correo electrónico. De esta manera, destinaban sus regalos a los niños y niñas que más lo necesitaban.

Así, la respuesta de los clientes de MailTecK y Customer Comms se ha convertido en una donación directa de kits de supervivencia. Cada uno incluye tres sobres de alimento terapéutico para luchar contra la desnutrición aguda, tres dosis de vacuna contra la polio y 220 pastillas potabilizadoras para limpiar y desinfectar el agua y hacerla apta para el consumo humano.

“Una vez más hemos buscado la solidaridad y la implicación de nuestros clientes y proveedores para transformar esta idea en una realidad. El resultado nos satisface no por el número en sí, sino por lo que estos kits van a significar para decenas de niños y niñas y su calidad de vida”, declara Javier Echebarría, CEO de MailTecK & Customer Comms, que añade: “Quiero agradecer su trabajo y participación a todas las personas que han hecho posible esta campaña”.

Se trata de la segunda ocasión, tras la de 2017, en la que MailTecK & Customer Comms trabaja con Unicef para canalizar su presupuesto navideño hacia fines solidarios. En años anteriores, organizaciones como Save The Children, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Aldeas Infantiles colaboraron con el grupo en estas fechas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.