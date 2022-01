UCI cierra su acción social 2021 con una inversión de casi 50.000€ y más de 400 beneficiarios Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 15:18 h (CET) A lo largo de este 2021, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) ha puesto el foco de su acción social en las cuatro áreas clave de su programa ‘Te acompañamos’: educación a jóvenes (especialmente financiera), inclusión de las personas con discapacidad intelectual, inclusión residencial de colectivos vulnerables y donación por emergencia global o sanitaria UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, ha cerrado su acción social de 2021 con una inversión de 15.000 euros. En total, la colaboración de la entidad financiera asciende a 48.715 euros, con iniciativas centradas en las cuatro áreas clave de su programa ‘Te ​acompañamos’: educación a jóvenes -con especial foco en la educación financiera-, inclusión de las personas con discapacidad intelectual, inclusión residencial de colectivos vulnerables y donación por emergencia global o sanitaria en los países donde UCI tiene presencia.

Todas las iniciativas impulsadas por la compañía han contado con la participación de 199 voluntarios de su plantilla, logrando que 429 personas hayan podido beneficiarse de las acciones.

Entre estas iniciativas, cabe mencionar la compaña de donación llevada a cabo a cierre de 2021 por UCI con la Fundación Prodis, especializada en el apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad intelectual. Concretamente, en el programa formativo Prodis English School para derribar la barrera del inglés y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual.

El objetivo de Prodis English School es potenciar el conocimiento de la lengua inglesa como un segundo idioma que ayude a la inclusión social, así como en la adquisición de competencias y habilidades que permitan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones.

Entre las iniciativas de acción social realizadas por la compañía a lo largo de 2021, destaca también el proyecto `Iniciativas Molonas´, con el objetivo de concienciar, conocer y sensibilizar sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual, así como romper mitos y barreras que permitan su plena inclusión en la sociedad. Dentro de este proyecto, se ha llevado a cabo `Desayunos Molones´, dirigido a toda la plantilla y Comité de Dirección de UCI para conocer de primera mano la realidad personal y profesional, así como las necesidades e inquietudes de los alumnos de la Fundación Prodis.

Fiel al compromiso de UCI por su contribución en el ámbito de la inclusión residencial de colectivos vulnerables, en el marco de Inmociónate, el mayor foro para los profesionales inmobiliarios de España, la entidad colaboró con una dotación económica de 15.000 euros como reconocimiento a aquellos proyectos solidarios promovidos por cinco agencias inmobiliarias: G&M (Benalmádena), Keller Williams (Málaga), Buenavista Real Estate (Madrid), Home for Sale y Tu Casa Córdoba, ambas agencias cordobesas.

Asimismo, UCI ha colaborado con la Fundación Dádoris, que da apoyo financiero y tutela a jóvenes universitarios con altas capacidades y rendimiento demostrado sin recursos económicos para cursar estudios superiores. En concreto, el pasado año, UCI ha donado 3.000€ para impulsar el acceso a la formación universitaria de Sara Khiar, una joven con talento extraordinario y notas medias de 9,60 en Bachillerato y 13,29 en la EVAU, que carece de recursos para realizar sus estudios de ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid.

Además, y como no podía ser de otra manera, la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, como uno de los desastres naturales de mayor envergadura en 2021, afectando a más de 7.000 personas y con daños materiales estimados en más de 800 millones de euros, ha llevado a UCI a colaborar con Cruz Roja España en su iniciativa para contribuir a la atención de todas las personas afectadas, con una donación de 10.365 euros, dirigidas a 255 personas, a través de tarjetas para la compra de alimentos y productos de higiene y limpieza.

Por último, la entidad financiera ha participado por sexto año consecutivo en el programa ‘Tus Finanzas, Tu Futuro’, organizado por la Fundación Junior Achievement y la AEB (Asociación Española de Banca). Se trata de un programa de fomento de la educación financiera entre los jóvenes para que comiencen a gestionar sus finanzas y aprendan a tomar decisiones de manera informada y responsable. Más de una veintena de empleados de UCI han impartido 11 programas en 7 centros educativos de 6 provincias españolas, logrando que 173 alumnos obtuvieran nuevos conocimientos financieros.

Además, como una de las entidades adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, UCI ha podido contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con foco en los ODS 4. 8, 10 y 17.

Para Cátia Alves, directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de UCI: “Una de nuestras prioridades es impulsar la transición hacia un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible para todos y este nuevo año seguiremos trabajando fieles a este compromiso”.

