Afterbanks y Arcopay se unen a TherapyChat para cuidar la salud mental de sus trabajadores

lunes, 24 de enero de 2022, 15:26 h (CET) La fintech facilitará desde este mes de enero el acceso a la reconocida plataforma de psicología online TherapyChat a sus empleados para impulsar la prevención del burnout laboral. La alianza de ambas compañías responde al aumento de la demanda por parte de las empresas españolas de herramientas de psicología que mejoren el entorno laboral y les permitan cuidar de sus empleados A partir del mes de enero, Afterbanks y Arcopay (compañías de Minsait Payments) introducirán TherapyChat para trabajar y mejorar el estado de ánimo del equipo de la compañía a través de terapias personalizadas. Gracias a la iniciativa, que beneficiará a todos los empleados sin distinción de categorías, los trabajadores podrán acceder voluntaria y gratuitamente a la plataforma y disfrutar de sesiones individuales de 60 minutos totalmente anónimas.

En España, el estrés laboral es la causa de una de cada cuatro bajas afectando al 54% de la población activa y siendo el segundo motivo de enfermedad (por detrás de las dolencias musculares y óseas), según el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Asimismo, acorde con un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de salud mental aumentaron en todo el mundo a raíz de la pandemia, siendo la ansiedad y la depresión los trastornos más comunes. Y es que factores externos al entorno laboral, como lo es la compleja situación de la COVID-19 que vivimos desde el mes de marzo de 2020, también han acarreado efectos negativos en el ámbito personal de los trabajadores, teniendo esto una repercusión en su puesto de trabajo.

El aumento de la demanda se ha visto reflejado en el incremento de atención psicológica. Por ejemplo, solamente en el último año, TherapyChat ha crecido un 177% con respecto al año 2020, multiplicando por 2,8 el número de sesiones de terapia ofrecidas por los psicólogos a través de la plataforma y con más de 1.000 videosesiones al día. El mayor crecimiento de usuarios se ha anotado en el rango de edad de 25 a 34 años, siendo este grupo el que más atención psicológica ha buscado mediante la aplicación en 2021, mientras que el área que ha experimentado un especial desarrollo ha sido el relacionado con la vida laboral, triplicándose la demanda de apoyo.

Según David Lozano, Director General de Afterbanks y Arcopay, "desde el punto de vista empresarial, invertir en el bienestar de los trabajadores es más rentable que no hacerlo, por los problemas que previene, y el mecanismo de protección de la privacidad de TherapyChat facilita el uso de las sesiones de terapia, por lo que en nuestro afán de crear las mejores condiciones laborales posibles, confío en que este acuerdo nos dará el resultado esperado”.

En palabras de Alessandro de Sario, co-fundador y CEO de TherapyChat, “la salud mental se ha convertido en una cuestión fundamental ya no solo para las grandes corporaciones de este país, sino también para las medianas y pequeñas empresas que han ido formándose en los últimos años. La colaboración de TherapyChat con Afterbanks es un síntoma inequívoco de este cambio de mentalidad: todo el tejido empresarial español se ha dado cuenta de que el activo más importante de una compañía para que esta tenga un correcto funcionamiento no es otro que sus empleados, y, sin duda, el único camino para conservarlos pasa por ofrecerles herramientas que les permitan mejorar su bienestar".

