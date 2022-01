¿Cómo conocer los datos del fichero ASNEF y saber quién aparece en la lista de morosos? Emprendedores de Hoy

La denegación de solicitudes de préstamos por parte de una entidad bancaria es ocasionada a menudo por el incumplimiento de algún requisito. Sin embargo, a veces se dan casos en que el servicio no es aprobado debido a que el cliente se encuentra en un fichero de morosos.

Este hecho suele perjudicar la aprobación de todo tipo de financiación y debe ser solventado por profesionales de la ley y economía. Al respecto, los abogados de Bufete Recatalà Agramunt se especializan en el tratamiento de las problemáticas resultantes de esta eventualidad.

Equipo profesional para resolver problemas con ficheros de morosidad Bufete Recatalà Agramunt es un gabinete de expertos dedicado a tratar todo tipo de situaciones legales y económicas. Presentan diferentes servicios para empresas y particulares que atienden, de forma específica, cada necesidad de sus clientes. Su equipo de trabajo está conformado por excelentes abogados y un grupo de profesionales de la economía. Juntos trabajan en ofrecer soluciones integrales a sus clientes en una cultura de excelencia, calidad y atención personalizada. Una de las áreas destacadas de este bufete es la mediación en asuntos relacionados con los ficheros de morosos.

Estos ficheros son listas conformadas por personas y empresas que han incurrido en el impago de servicios y facturas. Al ocurrir esto, la entidad afectada procede a incluir al deudor en una lista de morosos como la de ASNEF, habiéndole notificado previamente. Sin embargo, muchas veces no se cumple el procedimiento apropiado, afectando al ente incluido en los ficheros. Es allí donde Bufete Recatalà Agramunt presenta soluciones para defender los derechos del afectado y salir de los problemas suscitados.

Saliendo de la lista de morosos de forma correcta Eventualmente, cuando se incluye a una entidad en un fichero de morosos, se incumplen ciertas normativas y reglamentos por la organización que lo ejecuta. Ejemplo de ello es la infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Al realizar la inclusión sin cumplir con las garantías que se exigen se está violando la LOPD. Los abogados del Bufete Recatalà Agramunt se encargan de realizar los reclamos judiciales y exigir su eliminación de las listas en que esté incluida la entidad afectada.

En consecuencia, obtienen indemnizaciones por daños y perjuicios (como la negación de financiación o de servicios básicos por empresas). Asimismo, los profesionales del bufete trabajan en la eliminación de las deudas presentes en cualquier fichero de morosidad como la ASNEF, EXPERIAN, CIREX, INFODEUDA y CIRBE. En todos estos trámites legales, cuentan con la experticia de grandes economistas. Entre ellos destaca Juan Vicente Agramunt Dempere, quien es economista colegiado con amplia experiencia en el sector.

Para finalizar, ser incluido en un fichero de morosidad es un evento que puede afectar a cualquier ciudadano. Bufete Recatalà Agramunt representa una de las mejores opciones legales y económicas para salir triunfador en estas situaciones.

