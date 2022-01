¿Por qué una vivienda de lujo no la puede vender cualquier agencia? Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 10:43 h (CET)

En barrios prime de ciudades españolas como Madrid o Málaga, hay una gran cantidad de fincas señoriales que toda persona sueña tener. ¿Quién no querría un piso en el barrio de Salamanca con techos altos y 300m? Sin embargo, en el instante en que la propiedad de estos pisos decide vender el inmueble, no se trata de una misión para delegar en cualquiera.

Javi Da Corsa, socio fundador de +Aticco y THR Coliving, tras años de experiencia y especializado en análisis de mercado y marketing inmobiliario, habla sobre por qué una vivienda de lujo no puede comercializarla cualquiera.

Aspectos a considerar para comercializar una vivienda de lujo Vender un inmueble prime para high standing requiere mucha más precisión que una vivienda común, ya que necesita una metodología en la que el servicio tanto a vendedor como comprador sea mucho más limpio y profesional. También requiere un círculo de clientes selecto donde los salarios anuales ya estén dentro del 1% de la población más rica del mundo (ingresos de alrededor de 12K mensuales).

Hacer un estudio de mercado y marcar un precio a una vivienda común es fácil si se usan diferentes portales, testigos y se valoran los puntos positivos y negativos de los mismos. Sin embargo, a medida que el inmueble gana exclusividad y precio, equivocarse puede perjudicar en muchos miles de euros al vendedor de la vivienda de lujo. Es por eso que no cualquiera puede comercializar este tipo de inmuebles y menos si no lo ha hecho antes. Un profesional dedicado a ello contará con lo último en aplicaciones diferentes y programática, incluso con datos pasados, de catastro y de otros portales.

¿Cómo comercializar este tipo de inmuebles? Respecto a la comercialización, nada de fotos de móviles, ni cualquier presentación. Arrancar la comercialización de un inmueble así, ya requiere una inversión que supera los 1000 € entre marketing decorativo y puesta en escena, reportaje fotográfico y vídeo profesional, tour virtual matterport y acciones de marketing offline y online.

La estrategia deberá ser muy minuciosa y se deberá sincronizar toda la orquesta para lograr el éxito de la venta con las mayores garantías. Por último, el propietario vendedor de la vivienda de lujo quiere mantenerse en el anonimato la mayoría de veces y es probable que tampoco se deje ver en notaría.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.