La franquicia Lettus plantea varias aperturas para 2022

La marca de comida rápida saludable ofrece condiciones irrechazables, tras testar con éxito su modelo de negocio Los buenos resultados obtenidos en el ejercicio anterior unido a la buena acogida de los consumidores por la carta de productos sanos y orgánicos, ha conducido a la marca malageña a aperturar otro establecimiento en Avenida Juan Gomez Juanito de Fuengirola de mayores dimensiones para cubrir la elevada demanda de servicios.

El local dispondrá, tal y como indica uno de los co-fundadores de la marca, de dos superficies de comedor distribuidas en una zona de mesas con capacidad para 16 clientes y otra zona de siete taburetes con barra complementada con una terraza ampliable que acogerá a partir de 15 comensales.

Jesús Alpañez, co-propietario de Lettus, afirma que el nuevo local tiene un claro propósito “Dada la elevada demanda que teníamos en el local inicial decidimos ampliar el espacio físico con un nuevo local, incluyendo nuevos productos locales de calidad, ampliando el servicio delivery y el horario de cara al público, de 10:00h a 23:00h. Con este crecimiento pretendemos testar todo tipo de formatos para que los futuros franquiciados puedan adquirir un modelo personalizado en función de sus requisitos”.

Este nuevo establecimiento ofrecerá todos los servicios desde desayunos, comidas, meriendas y cenas, dotando al negocio de una gran capacidad de facturación que se complementa, como afirman desde la central, de una plataforma delivery que aumenta el volumen de ventas y el servicio take away. “Los negocios de hostelería debemos innovar continuamente, incluyendo servicios que fomenten y faciliten el consumo, sólo de esta forma crearemos un formato eficiente apto para emprendedores y perfiles inversores, de fácil gestión y bajo coste operativo debido a la reducción de merma de producto y no necesidad de grandes dimensiones por la venta cruzada de servicios”.

Para este 2022, la marca continuará aperturando restaurantes a través de su modelo en franquicia. La enseña ofrece un proyecto de llave en mano totalmente equipado, listo para operar. La central da todo el soporte y asesoramiento en la gestión del negocio, posibles acuerdos con proveedores, selección de personal e implantación del servicio delivery, “todo lo necesario para que nuestros franquiciados obtengan el mayor rendimiento y puedan escalar profesionalmente con un negocio en auge".