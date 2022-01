Diez tendencias educativas para 2022 Entre las más destacadas se encuentran el metaverso, la microformación y el aprendizaje personificado Redacción

lunes, 24 de enero de 2022, 10:40 h (CET)

Cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la ONU y que este año llevará el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación”, con el objetivo de reflexionar sobre los cambios que hay que hacer para que la educación sea universal y de calidad. En este sentido y para conmemorar un día tan relevante a la hora de concienciar a la población de la importancia de la educación, IEBS Business School , la escuela digital líder en formación online, señala diez tendencias en educación y elearning para 2022:

Entornos virtuales: Muchos expertos aseguran que la formación en línea ha llegado para quedarse. Las ventajas de este formato han dejado en evidencia a la educación convencional y han demostrado que todos los procesos que hasta ahora se habían restringido al espacio físico pueden ser trasladados online. Además, las cifras muestran que los estudiantes han empezado a mostrar mayor interés por estudiar a distancia desde el estado de alarma, quedando patente la consolidación del elearning en el mercado.

Educación STEAM: La formación actual debe estar adaptada a las necesidades del mercado y del entorno que vivimos. En plena era digital, la educación deberá basarse en el uso de las nuevas tecnologías poniendo especial énfasis en las competencias STEM o STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Educar a las nuevas generaciones en este ámbito es cada vez más necesario y surge un nuevo reto: aunar las materias educativas y el paradigma tecnológico.

Learning Loops o Espirales de aprendizaje: El mundo ha cambiado, la sociedad y las personas también, Es por eso que este año viviremos una evolución de la impartición unidireccional a la construcciones de espirales de aprendizaje, donde la impartición es solo una parte del proceso integradas con comunidades de práctica y colaboración donde aplicamos los conocimientos que recibimos, aprendemos, compartimos y detectamos nuevas necesidades que nos llevan de nuevo al inicio del proceso.

Metaverso, realidad virtual y aumentada: Una de las tendencias de elearning más fuertes que vuelven de la mano de la apuesta de grandes corporaciones como Meta o Facebook y Microsoft, es las aplicaciones del metaverso al aprendizaje. Las aplicaciones son infinitas, desde clases «presenciales» en un mundo virtual, hasta el entrenamiento y desarrollo de habilidades en grupo, algo que siempre ha costado para el elearning, hasta el entrenamiento y la simulación de manejo de aplicaciones.

Cursos más enfocados y cada vez más cortos: La necesidad de actualización permanente y la urgencia, combinada con la aparición del fenómeno «bootcamp» que busca llevar las prácticas de entrenamiento intensivo a la formación en periodos cada vez más cortos, ha provocado que el mercado demande este tipo de formación. Las formaciones generalistas pierden fuerza a favor de cursos más cortos, más intensivos y más enfocados al aprendizaje de competencias y habilidades específicas que capacitan al alumno en el desempeño de nuevas profesiones o profesiones de alta demanda.

Descentralización del conocimiento: Las grandes plataformas ofrecen soluciones cada vez más fáciles de usar, para que los que están en posesión del conocimiento lo compartan y consigan ingresos con ello. Esto ha provocado una abundancia de conocimiento, que cada vez es más accesible y en gran medida libre y gratuito. Existe una saturación de contenidos online, webinars, videos de youtube (edutubers) que nos enseñan cómo aplicar, hacer o crear algo.

Microformación y microcontenidos: Tenemos más tiempo que nunca y el aprendizaje instantáneo nos aporta una alternativa provechosa a otro tipo de ocio. A diferencia de lo que antes sucedía, ahora el usuario quiere aprender algo y lo quiere hacer ya porque tiene tiempo y no va a invertir mucho dinero. Además, cuenta con un elemento catalizador que lo hace diferente y es que es entretenido. También es conocido como edutaitment.

e-Learning gratuito: El modelo de negocio de los MOOC cada vez adquiere más relevancia y se presenta como un formato que las mejores escuelas del mundo están usando. Hemos pasado de MOOC de todo tipo a MOOC de calidad donde merece la pena invertir unos euros más por conseguir un título de Stanford, Wharton o MIT. Por otro lado, nos encontramos con propuestas que directamente te ofrecen una formación profesional de primera calidad y no pagas por ella hasta que encuentres trabajo. Este modelo de negocio está costando que arraigue en el mercado hispanoparlante.

Tokenización y blockchain para elearning: Gracias al blockchain, sería posible tokenizar el progreso de un alumno y crear un bloque que certifique una calificación de un trabajo o un TFM. También se podría emitir títulos mediante «smart contracts» que den una mayor seguridad a la hora de verificar un certificado cuando selecciona alumnos de una escuela como IEBS y así evitar falsificaciones.

Aprendizaje personalizado: Por ejemplo, en IEBS se utiliza para conocer los hábitos de estudio del alumno, sus rutinas, su ritmo de aprendizaje, el tiempo dedicado a cada práctica, etc. De esta manera, es posible adaptarse a sus necesidades, ofreciéndole la ayuda o apoyo que necesita, mediante profesores y mentores, que en todo momento hacen seguimiento de sus avances.

