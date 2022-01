MCI: "Aún hay personas que no saben como utilizar un extintor, lo cual supone un grave peligro" Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 08:42 h (CET) Un incendio puede ocurrir en cualquier momento y es muy importante saber como actuar. Una gran cantidad de personas desconocen el real funcionamiento de un extintor y de qué manera se puede sofocar un fuego Una pequeña chispa puede llegar a convertirse en cualquier momento en un pequeño fuego, algo que a priori puede parecer muy sencillo de controlar y que no parece que vaya a causar más preocupación, puede desembocar en un fuego muy difícil de controlar y extinguir. Por ese motivo, actualmente hay una gran cantidad de personas que restan importancia a la correcta extinción de un fuego y que desconocen el protocolo de actuación. MCI, una empresa fundada en el 1990, con una gran experiencia en el campo de la protección contra incendios y que actualmente cuenta con varias sedes explica el correcto uso de los extintores y otras medidas que las personas deben tomar para una mayor seguridad.

Lo primero que explica MCI y que deben saber las personas es que, tanto en lugares públicos como particulares, es muy importante disponer de todas las medidas de seguridad contra posibles incendios, es decir, extintores, bocas de incendios, detectores de humo, señalización, puertas cortafuego, etc. Toda medida instaurada es un plus de seguridad. Antes de sofocar un fuego, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que no se vulnera la propia seguridad. Lo siguiente es evaluar la magnitud del incendio. Según MCI, un extintor es perfecto para extinguir un pequeño fuego, pero es inútil si se necesita apagar una casa entera.

“Lo mejor es disponer de detectores de humo que nos avise del fuego desde sus primeras llamas, para que nos sea posible extinguirlo con un extintor. Para utilizar correctamente el extintor lo primero que debemos hacer es observar si es el adecuado para apagar el fuego y si está en buen estado. Todo extintor debe estar precintado y cumplir con la normativa actual. Después podemos hacer una pequeña prueba y apuntar con el extintor hacia el suelo, para comprobar su correcto funcionamiento. A la hora de extinguir el fuego debemos acercarnos un poco (lo mínimo) al fuego con el viento a favor y apuntar en movimientos de zigzag” explica MCI.

Tras de vaciar el extintor sobre el fuego, según MCI, es muy importante verificar si la extinción ha sido efectiva y si el fuego se ha apagado correctamente. Otro aspecto fundamental que destaca MCI es la importancia de un buen mantenimiento de los extintores, algo vital a la hora de convertir una emergencia en algo insignificante. Según la normativa, cada tres y seis meses se debe comprobar de forma visual el estado del extintor. Cada año debe realizarse una revisión de mantenimiento y cada cinco años se debe someter a una prueba de presión.

