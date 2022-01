¿Qué es el derecho inmobiliario?, el asesoramiento de Hessler & Del Cuerpo Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Hablar del derecho inmobiliario suena a cosa fácil, pero no lo es. Ejecuciones hipotecarias, desahucios, propiedad horizontal y contratos de permuta son algunos de los temas con acciones difíciles de llevar a cabo sin un guía legal. Los expertos en la materia deben conocer cada detalle de los textos jurídicos de un país, con el fin de cumplir con aquellos requisitos y documentos necesarios para los debidos procesos.

Hessler & Del Cuerpo es una compañía de abogados especializada en derecho inmobiliario, licenciados en España y Alemania, con más de 15 años de experiencia en el derecho español. Ofrecen su servicio en distintos idiomas, tales como inglés, francés, español y alemán.

Un apoyo alemán en España Contar con el asesoramiento adecuado en cuanto a cuestiones de inmuebles es realmente importante. Aún más, si se vive en un país ajeno y por cualquier razón se debe conocer la normativa de dicho territorio.

En este ámbito, se incluyen una serie de transacciones como la compra y venta, el derecho de arrendamientos, derecho de la propiedad horizontal, derecho de la construcción u otros ámbitos jurídicos relacionados con estos, tales como el impuesto de sucesiones y donaciones o divorcios.

Con representantes en toda la nación, especialmente en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, estos abogados cumplen con la misión de hacer valer los derechos de sus asesorados, en especial alemanes residentes de España que puedan tener complicaciones de gestión con su lugar de vivienda o negocio. A su vez, manejan el derecho civil, mercantil y societario.

Cooperación con Despachos en Alemania Próximamente, y gracias a la cooperación de este despacho, con otras firmas en Alemania, se le proporciona a sus clientes asesoramiento fuera de España, para personas que residan en Alemania o tengan ahí intereses económicos, ya que se pueden apoyar en una amplia red de profesionales que entienden y hablan castellano, y quienes podrán ofrecer una orientación especializada y asesoramiento con respecto a temas de impuestos, la adquisición de inmuebles, derecho urbanístico así como derecho hipotecario. Así sus clientes podrán evitar problemas o dilaciones, y beneficiarse de una adecuada planificación de su inversión, que parte desde la correcta redacción de todo tipo de contratos, y llega hasta la gestión de las reclamaciones que pudiesen surgir, incluyendo la representación procesal.

El sector inmobiliario es, no solamente en España, uno de los pilares de la economía y se rige por un conjunto de normas y leyes nacionales que requieren del conocimiento de los derechos y deberes aplicables a las inversiones que se pudiesen realiza en él.

Los diferentes cuerpos legales u ordenamientos de cada país hacen obligatorio acudir a jurisconsultores especializados, por ser el derecho inmobiliario una materia transversal. Es por ello imprescindible disponer de un guía y un asesoramiento adecuado para evitar dificultades con enorme impacto económico, sobre todo cuando el inversor es una persona procedente de otro lugar donde la normativa aplicable varía de aquella que rige en España, lo que frecuentemente conduce a errores o una planificación viciada, dado que se parte de unas expectativas y experiencias que pueden ser totalmente distintas de las que cabe esperar en España.

