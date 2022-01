Perro con intolerancia, perro con dermatitis, perro alérgico. Lo que hay que saber. Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La búsqueda del mejor pienso para perros con alergias e intolerancias es muy difícil, y generalmente esa búsqueda termina siendo la causante del problema.

Qué es la microbiota intestinal del perro Para definirlo de modo simple, son los gatos que habitan el intestino de las mascotas (y los de sus cuidadores) cuya función es evitar que entren los ratones.

Se trata de una comunidad de microorganismos, no solo beneficiosos, sino indispensables para la salud de los perros. Si esa microbiota se altera, la mascota sufrirá desde alergias y dermatitis, hasta trastornos nerviosos, pasando por afecciones digestivas e incluso a largo plazo hasta cáncer.

¿La constante variación de la dieta a los perros afecta a los perros? Cambiar constantemente de piensos para perros, confunde y debilita a la microbiota intestinal, que debe ir adaptándose permanentemente a esos cambios. Es esa la razón por la que las alergias en un perro aumentan cuando se cambia constantemente la comida para perros que se le administra.

¿Qué es el pienso hipoalergénico para perros? Los piensos hipoalergénicos para perros disminuyen las alergias por contener fórmulas muy limitadas en ingredientes, lo cual trae malas consecuencias: a corto plazo reduce el problema de las alergias, intolerancias, dermatitis, etc. y a mediano y largo plazo acarrean problemas graves por falta de nutrientes.

Por ejemplo, si un paciente se encuentra internado tras una cirugía o tratamiento del aparato digestivo, recibirá una dieta básica con muy pocos ingredientes, como puré de patatas o calabaza y pechuga de pollo al vapor. Esto está bien mientras se recupera, pero si se va a alimentar de ese modo durante meses o años, sin duda aparecerán todo tipo de problemas por falta de nutrientes, desde afecciones cardíacas hasta articulares, musculares, óseas, etc.

Una dieta limitada no puede extenderse para toda la vida, y los piensos hipoalergénicos para perros son dietas limitadas.

¿Por qué en la actualidad hay más alergias en un perro que en el pasado? Una de las razones son las dietas gourmet en los piensos para perros. Se ha puesto de moda ofrecer una especie de carta de restaurante para los perros. Piensos para perros a base de pato y guisantes, o de conejo con vegetales verdes, o pollo con remolacha, etc.

Se intenta convencer al propietario de perros que su mascota comerá como en el mejor restaurante. Ofrecen de ese modo la posibilidad de elegir en un menú gastronómico, y eso lleva a tener que cambiar de pienso constantemente, porque un perro no estará bien alimentado si come siempre una dieta limitada. ¿Cómo sería el estado nutricional de una persona si todos los días a lo largo de años se alimenta solamente de pollo con patatas en desayuno, comida, merienda y cena?

El desequilibrio de nutrientes es otra de las razones de las alergias en un perro. Por ejemplo las carnes de ave son altas en omega-6, pero carecen de omega-3. El omega-6 es proinflamatorio, mientras que el omega-3 es antiinflamatorio. Es por eso que al darle piensos para perros a base de pollo, pavo, pato etcétera, las mascotas padecerán procesos inflamatorios que los llevarán a intolerancias primero y alergias después.

Una dieta única, constante y completa es la solución Ya se ha visto que cambiar constantemente la dieta altera la microbiota intestinal y, por lo tanto, la salud de los perros. También se ha visto que una dieta limitada en nutrientes debilitará su salud y reducirá la expectativa de vida. De esto se puede concluir que se debe administrar un único pienso siempre, y que contenga todo lo necesario para una correcta alimentación canina.

Los mejores piensos para perros deben contener todos los nutrientes balanceados correctamente en la misma dieta, como en el caso de Wolves Legacy, que es el único que integra en la misma fórmula carne de rumiante, ave y salmón en sus correctas proporciones. Es decir elementos de tierra, aire y agua, equilibrando todos los componentes necesarios para una salud óptima de los perros.

