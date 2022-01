Los beneficios de TYME Naturals en el tratamiento del síndrome premenstrual Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas que se presentan en las mujeres de 15 a 10 días antes de su período. Las causas de estas anomalías están relacionadas con los cambios hormonales que se producen durante esos ciclos y suelen durar de uno a dos días tras su aparición.

Con una afectación en 3 de cada 4 mujeres que tienen la menstruación, provocan molestias, cambios de humor, hinchazón, aparición de antojos, acné hormonal y calambres. El tratamiento del síndrome premenstrual es necesario, en algunos casos, para que las mujeres puedan desarrollar normalmente sus actividades.

Combatir el síndrome premenstrual de forma natural La agenda que tienen las mujeres hoy en día, con responsabilidades profesionales, maternales, familiares y comunitarias, no les permite detenerse. Por ese motivo, buscan alternativas efectivas para el tratamiento del síndrome premenstrual que les permitan disminuir los malestares que puedan afectar su ritmo de vida.

En ese sentido, TYME Naturals se ha consolidado como una alternativa natural, ya que es un complemento vitamínico formulado con ingredientes específicamente indicados para combatir los síntomas del síndrome premenstrual.

La acogida de este producto también ha sido favorecida porque se trata de un complejo vitamínico sin gluten, vegano y libre de elementos transgénicos. Para las fabricantes, TYME Naturals responde a su filosofía de crear soluciones proactivas en materia de salud que empoderen a las mujeres de hoy.

Acabar con las molestias del síndrome premenstrual El laboratorio que fabrica TYME Naturals afirma que, para la elaboración de este producto, únicamente usan ingredientes naturales probados y reales que han sido testados por investigaciones científicas avanzadas. Uno de ellos es el dong quai, también conocido como ginseng femenino, un tubérculo procedente de Asia, destacado por sus propiedades antiespasmódicas.

La chasteberry es una baya muy poderosa que ha sido utilizada como remedio natural para el alivio del acné hormonal y los cambios de humor. Su efectividad ha sido comprobada hasta en el 93 % de las mujeres que la han consumido. El bálsamo de limón, otro de los ingredientes de TYME Naturals, es efectivo para combatir los calambres, problemas de digestión y el estrés.

Contra los antojos propios de los ciclos menstruales, este complejo tiene vitamina B6, cuya efectividad también ha sido demostrada durante años. El laboratorio fabricante asegura que su consumo no genera riesgos,porque se trata de un producto que carece de sabores o colorantes artificiales y ha recibido comentarios positivos por parte de los consumidores como solución natural al tratamiento del síndrome premenstrual.

