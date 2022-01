Restaurant Marketing afirma que el gastromárketing online es la primera conversación con el cliente Emprendedores de Hoy

El marketing online para restaurantes está en auge debido a que las estadísticas demuestran que tiene gran influencia en el crecimiento del porcentaje de las ventas.

En consecuencia, los establecimientos de comida o bares destinan una parte de su presupuesto a contratar planes de mercado que se ajusten a sus necesidades. De esta forma, surge el concepto de gastromarketing enfocado en estrategias específicas para conectar con los comensales.

Para la empresa Restaurant Marketing, el gastromarketing online es la primera conversación que se registra con el cliente. Por esta razón, sugieren las mejores técnicas para encontrar el público ideal y garantizar que vuelva.

El método R 7.0 fue construido por un especialista en la materia La consultora está encabezada por Francisco Javier Andrés, cocinero especialista en gastromarketing con el objetivo de ayudar a los restaurantes de España a implementar el método R 7.0. Este está basado en conceptos del marketing online y una técnica de posicionamiento SEO.

Su procedimiento se enfoca en incrementar los índices de ocupación de los establecimientos, establecer diferencias en comparación con la competencia y multiplicar el rango de ventas. Este método parte de conseguir que los dueños de un negocio se enamoren de sus clientes y no de los productos. Con este fin, las redes sociales son el medio donde se difunden los contenidos, principalmente en Facebook, Instagram y Tik Tok. A pesar de esto, también se aplican técnicas de flujo de información que favorecen al posicionamiento en plataformas de búsqueda como elTenedor, Trip Advisor y Google Maps.

Por otra parte, se realiza un trabajo de fortalecimiento mediante landing page para que la página web del negocio tenga un manejo fácil y accesible. En cuanto a la retroalimentación con los comensales, promueve canales de mensajería a través de mensajes y correo electrónico como alternativas para reservar una mesa o difundir reseñas y testimonios.

El crecimiento del gastromarketing como servicio para los restaurantes Los ritmos de vida que llevan las personas son cada vez más acelerados y los negocios, de todo tipo, están obligados a innovar para mantenerse en la cima. En el caso de los bares y restaurantes, no basta con que la comida tenga un buen aspecto y sabor, aunque ese sea el motivo principal por el que se escoge un establecimiento. Los comensales van en busca de experiencias únicas, decoraciones llamativas y menús que incluyan una dosis de innovación.

El siguiente paso es que los clientes conozcan sobre el servicio que otorga un lugar. Para lograrlo, existen tres principios claves: profesionalizar las redes sociales para llegar a la audiencia, aprovechar el poder del entorno digital y no descuidar la oferta gastronómica.

Actualmente, es posible que los restaurantes todavía no apliquen el gastromarketing en su totalidad porque desconocen sus métodos. Sin embargo, sí es una opción rentable para los restaurantes que apuestan por la combinación de estrategias, mediante las cuales establezcan la conexión con sus públicos y, de esta forma, brindar momentos excepcionales.

